Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel lijkt reikhalzend uit te kijken naar zijn volgende belangrijke afspraak: de Tour de France. Van der Poel en zijn ploegmaats bereiden zich voor op het eerste nummer uit die Tour: de ploegentijdrit.

De Tour staat niet bekend als de favoriete koers van Mathieu, maar hij lijkt er nu wel naar uit te kijken en ten minste te genieten van de trainingen in aanloop naar deze grote ronde. Van der Poel deelde via zijn eigen Instagram Stories een afbeelding die oorspronkelijk op sociale media was geplaatst door Alpecin–Premier Tech.

Op de afbeelding zien we Van der Poel en zijn ploegmaats trainen voor het ploegentijdrijden. Dat is niet zomaar: de Tour de France begint op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit van 19 kilometer. Dat is waarschijnlijk de volgende belangrijke wielerafspraak voor Van der Poel. Hij is geen specialist, maar kan wel goed tijdrijden.

Van der Poel laadt zich op voor ploegentijdrit in de Tour

De voorwaarde is dan meestal wel dat hij er zich enige tijd op richt. Dat is eerder gebleken en in aanloop naar de Tour van 2026 verricht hij daarom de nodige arbeid op de tijdritfiets. Van der Poel lijkt zich met enig enthousiasme op te laden voor deze uitdaging. Het ploegentijdrijden is voor hem wellicht ook een zeer welgekomen variatie.

De laatste jaren verdween deze discipline vrijwel volledig uit het wielrennen. Het is begrijpelijk als Van der Poel dit jaar extra gemotiveerd is om van de Tour een persoonlijk succes te maken. Voor het eerst sinds 2021 sloot hij het voorjaar af zonder zege in een Monument. De Tour van 2026 zal dus beginnen met een ploegentijdrit.

Van der Poel heeft al sterke tijdritten gereden


In het individuele tijdrijden behaalde Van der Poel vorig jaar een zesde plek in de Dauphiné en een achttiende plek in de Tour-tijdrit in Caen. In 2024 werd hij zeventiende in de tijdrit van de Renewi Tour en eindigde hij als vijfde in de tijdrit van de Ronde van Luxemburg. Zien we straks de tijdrijder in Mathieu weer opstaan?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

21:15
Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

20:15
UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

19:18
Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

19:06
🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

17:50
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

14:50
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

13:00
“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

12:00
Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen” Naast de fiets

Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”

11:00
"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

10:00
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

09:00
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

07:15
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

07:00
1
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

30/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

30/05
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

30/05
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

30/05
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

30/05
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

30/05
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

30/05
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

30/05
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

30/05
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

30/05
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

30/05
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

30/05
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Jasper Stuyven Giulio Ciccone Victor Campenaerts Derek Gee Jip Van Den Bos Primoz Roglic Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Patrick Lefevere Tadej Pogacar Lorena Wiebes Daan Soete Jasper De Buyst Einer Augustto Rubio Benoît Cosnefroy Oliver Naesen Justine Ghekiere Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved