Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

Mathieu van der Poel lijkt reikhalzend uit te kijken naar zijn volgende belangrijke afspraak: de Tour de France. Van der Poel en zijn ploegmaats bereiden zich voor op het eerste nummer uit die Tour: de ploegentijdrit.

De Tour staat niet bekend als de favoriete koers van Mathieu, maar hij lijkt er nu wel naar uit te kijken en ten minste te genieten van de trainingen in aanloop naar deze grote ronde. Van der Poel deelde via zijn eigen Instagram Stories een afbeelding die oorspronkelijk op sociale media was geplaatst door Alpecin–Premier Tech.

Op de afbeelding zien we Van der Poel en zijn ploegmaats trainen voor het ploegentijdrijden. Dat is niet zomaar: de Tour de France begint op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit van 19 kilometer. Dat is waarschijnlijk de volgende belangrijke wielerafspraak voor Van der Poel. Hij is geen specialist, maar kan wel goed tijdrijden.

Van der Poel laadt zich op voor ploegentijdrit in de Tour

De voorwaarde is dan meestal wel dat hij er zich enige tijd op richt. Dat is eerder gebleken en in aanloop naar de Tour van 2026 verricht hij daarom de nodige arbeid op de tijdritfiets. Van der Poel lijkt zich met enig enthousiasme op te laden voor deze uitdaging. Het ploegentijdrijden is voor hem wellicht ook een zeer welgekomen variatie.

De laatste jaren verdween deze discipline vrijwel volledig uit het wielrennen. Het is begrijpelijk als Van der Poel dit jaar extra gemotiveerd is om van de Tour een persoonlijk succes te maken. Voor het eerst sinds 2021 sloot hij het voorjaar af zonder zege in een Monument. De Tour van 2026 zal dus beginnen met een ploegentijdrit.

Van der Poel heeft al sterke tijdritten gereden



In het individuele tijdrijden behaalde Van der Poel vorig jaar een zesde plek in de Dauphiné en een achttiende plek in de Tour-tijdrit in Caen. In 2024 werd hij zeventiende in de tijdrit van de Renewi Tour en eindigde hij als vijfde in de tijdrit van de Ronde van Luxemburg. Zien we straks de tijdrijder in Mathieu weer opstaan?