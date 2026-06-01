Droom gaat in vervulling voor 21-jarige zoon van Rik Verbrugghe: "Het is moeilijk te geloven"

Het moet wel in de genen zitten. Jens Verbrugghe, de zoon van ex-bondscoach Rik Verbrugghe, wordt profwielrenner. Jens heeft een contract kunnen afdwingen bij NSN Cycling.

Jens reed in 2023 en 2024 twee jaar voor de continentale ploeg van Groupama-FDJ. Vanaf 2025 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Israel Premier Tech en NSN, de ploeg waar zijn vader Rik eerder aan de slag was als sportief manager. Jens timmert uitstekend aan zijn eigen weg en versiert een profcontract voor twee jaar.

Dat heeft NSN Cycling Team op zijn officiële website aangekondigd. De 21-jarige Verbrugghe zal in 2027 en 2028 dus deel uitmaken van het WorldTour-team. "Het is nog altijd moeilijk te geloven dat ik profrenner word en de volgende twee jaar op het hoogste niveau van het wielrennen zal koersen. Hier droomde ik van sinds ik begon met koersen."

Jens Verbrugghe mag mikken op de klassiekers

In de ploeg zijn ze dan ook zeer te spreken over Verbrugghe. Algemeen manager Kjell Carlström houdt zich niet in met zijn lof. "Als Belg voelt Jens zich natuurlijk goed bij het koersen zoals in de klassiekers. Het wordt dan ook een grote focus om hem zich verder te laten ontwikkelen, zodat hij een van onze leiders kan worden in de klassiekers."

Voorts is het voor Carlström ook een genoegen geweest om te zien hoe volwassen Jens is geworden. Zo is er in de familie Verbrugghe op korte tijd veel goed nieuws te melden. Er is de promotie van Jens naar het WorldTour-team van NSN. Onlangs raakte bekend dat vader Rik een nieuwe uitdaging aangaat bij de Qatarese federatie.

Rik Verbrugghe heeft het goede voorbeeld gegeven



De familie Verbrugghe heeft de wielermicrobe nog goed te pakken, zoveel is duidelijk. Rik Verbrugghe maakte tijdens zijn eigen actieve carrière indruk door Belgisch kampioen tijdrijden te worden, de Waalse Pijl te winnen en één rit te winnen in de Tour en drie in de Giro. Afwachten of Jens even goed of zelfs beter kan doen.