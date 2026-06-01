Droom gaat in vervulling voor 21-jarige zoon van Rik Verbrugghe: "Het is moeilijk te geloven"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Droom gaat in vervulling voor 21-jarige zoon van Rik Verbrugghe: "Het is moeilijk te geloven"
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het moet wel in de genen zitten. Jens Verbrugghe, de zoon van ex-bondscoach Rik Verbrugghe, wordt profwielrenner. Jens heeft een contract kunnen afdwingen bij NSN Cycling.

Jens reed in 2023 en 2024 twee jaar voor de continentale ploeg van Groupama-FDJ. Vanaf 2025 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Israel Premier Tech en NSN, de ploeg waar zijn vader Rik eerder aan de slag was als sportief manager. Jens timmert uitstekend aan zijn eigen weg en versiert een profcontract voor twee jaar.

Dat heeft NSN Cycling Team op zijn officiële website aangekondigd. De 21-jarige Verbrugghe zal in 2027 en 2028 dus deel uitmaken van het WorldTour-team. "Het is nog altijd moeilijk te geloven dat ik profrenner word en de volgende twee jaar op het hoogste niveau van het wielrennen zal koersen. Hier droomde ik van sinds ik begon met koersen."

Jens Verbrugghe mag mikken op de klassiekers

In de ploeg zijn ze dan ook zeer te spreken over Verbrugghe. Algemeen manager Kjell Carlström houdt zich niet in met zijn lof. "Als Belg voelt Jens zich natuurlijk goed bij het koersen zoals in de klassiekers. Het wordt dan ook een grote focus om hem zich verder te laten ontwikkelen, zodat hij een van onze leiders kan worden in de klassiekers."

Voorts is het voor Carlström ook een genoegen geweest om te zien hoe volwassen Jens is geworden. Zo is er in de familie Verbrugghe op korte tijd veel goed nieuws te melden. Er is de promotie van Jens naar het WorldTour-team van NSN. Onlangs raakte bekend dat vader Rik een nieuwe uitdaging aangaat bij de Qatarese federatie.

Rik Verbrugghe heeft het goede voorbeeld gegeven


De familie Verbrugghe heeft de wielermicrobe nog goed te pakken, zoveel is duidelijk. Rik Verbrugghe maakte tijdens zijn eigen actieve carrière indruk door Belgisch kampioen tijdrijden te worden, de Waalse Pijl te winnen en één rit te winnen in de Tour en drie in de Giro. Afwachten of Jens even goed of zelfs beter kan doen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Rik Verbrugghe

Meer nieuws

Koers LIVE: Onmiddellijk pech voor De Lie bij rentree, met De Bondt kiest andere Belg voor de aanval

Koers LIVE: Onmiddellijk pech voor De Lie bij rentree, met De Bondt kiest andere Belg voor de aanval

16:10
POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

15:50
Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

14:50
Trainer beantwoordt de vragen omtrent mentaal harde klap voor Thibau Nys: "Ik heb dat Thibau ook gezegd"

Trainer beantwoordt de vragen omtrent mentaal harde klap voor Thibau Nys: "Ik heb dat Thibau ook gezegd"

13:50
Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

13:20
Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar en ondertussen vindt Oumi de ontspanning op andere plek Naast de fiets

Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar en ondertussen vindt Oumi de ontspanning op andere plek

12:20
Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

10:20
Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"

Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"

09:20
🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting

🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting

08:20
Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

07:50
De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

07:20
"De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023" Opinie

"De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023"

07:00
🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

21:15
Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

20:15
UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

19:18
Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

19:06
🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

17:50
Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

31/05
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

31/05
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

31/05
“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

31/05
Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen” Naast de fiets

Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”

31/05
"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

31/05
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

31/05
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

31/05
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

31/05
1
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

30/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

30/05
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

30/05
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

30/05
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

30/05
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

30/05
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

30/05
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

30/05
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

30/05
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

30/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Jasper Stuyven Wout Van Aert Lorena Wiebes Giulio Ciccone Patrick Lefevere Tadej Pogacar Karsten Kroon Jasper De Buyst Derek Gee Jip Van Den Bos Mathieu Van Der Poel Oliver Naesen Toon Aerts Jonathan Milan James Shaw Jai Hindley Michael Valgren Andersen Bobbie Traksel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved