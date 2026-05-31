🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

De winnaar van de Giro is nu eindelijk bekend: Jonas Vingegaard. Eigenlijk wisten we dat al nog voordat die grote ronde was gereden. Vingegaard was veruit de beste, maar Johan Bruyneel ziet nog potentiële problemen.

In de podcast THEMOVE+ besprak Bruyneel nog voor de laatste etappe hoe Vingegaard er momenteel voorstaat. Dan gaat het niet alleen over de Giro, maar wordt er ook vooruitgekeken. Vingegaard moet nu nog de laatste periode van zijn voorbereiding op de Tour overbruggen en daarna gaat hij weer de strijd aan met Tadej Pogacar.

Bruyneel vindt dat Vingegaard met het winnen van de Giro een goede startpositie heeft voor het laatste deel van die voorbereiding. "Zijn huiswerk is af voor de Tour de France, het is een kwestie om niet ziek te worden." Dat is veel minder vanzelfsprekend dan het lijkt. "Dat is altijd een probleem na een grote ronde. Dat heb je niet onder controle."

Lichaam Vingegaard zal verzwakt zijn

Bruyneel duidt dit aan als een reëel gevaar. Tijdens de Giro waren er ook al geruchten over ziekte bij de Deen, al moest dat volgens Victor Campenaerts met een korreltje zout genomen worden. De dominantie van Vingegaard zegt niets over de kans op een ziekte. "Ook al eindigt Jonas de Giro niet uitgeput, zijn lichaam zal wel verzwakt zijn."

Het is een waarschuwing van Bruyneel. "Op dat moment word je kwetsbaar voor kleine dingen die je kunnen overkomen. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar het is iets dat ze van dichtbij zullen moeten monitoren." Visma-Lease a Bike weet dus waarvoor het op zijn hoede moet zijn de komende weken bij Vingegaard, of hij nu thuis is of op stage.

Vingegaard niet vaak ziek

Vingegaard is doorheen zijn carrière eigenlijk nog niet vaak ernstig ziek geweest. Op dat gebied zijn er positieve voortekenen. Het is natuurlijk altijd opletten, want andere klassementsmannen zoals Pellizzari werden in de Giro wel serieus ziek. Voorlopig doet Vingegaard alles wat hij kan richting de Tour.