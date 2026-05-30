Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

De Giro voor vrouwen is van start gegaan en Fleur Moors (20) is een van de vijf Belgen aan de start. Veel eigen ambities heeft ze niet, daarvoor is het parcours niet echt op haar maat in de Italiaanse grote ronde.

Vijf Belgische vrouwen in de Giro

Tijdens het slotweekend van de Giro voor mannen zijn ook de vrouwen begonnen aan hun Italiaanse grote ronde. De Giro voor vrouwen is voor het eerst sinds 2023 opnieuw negen etappes lang, de voorbije twee jaar waren er acht etappes.

AG Insurance Soudal brengt met Lore De Schepper (20), Julie Van De Velde (32) en Belgisch kampioene Justine Ghekiere (30) drie Belgen aan de start. Daarnaast zijn er ook nog Marthe Truyen (26, Fenix-Premier Tech) en Fleur Moors (20, Lidl-Trek).

Moors rijdt in dienst van kopvrouwen bij Lidl-Trek

De 20-jarige Moors was een van de revelaties van het voorjaar met een tweede plaats in Oetingen en In Flanders Fields, in de Brabantse Pijl werd ze vijfde. Nu rijdt Moors dus de Giro, waar ze vooral in dienst zal rijden.

Met vijf keer een kans voor de sprinters, een klimtijdrit en twee bergritten is het parcours van de Giro niet echt op maat van Moors. Lidl-Trek brengt wel meerdere kopvrouwen aan de start van de Giro die wel kunnen winnen.

Elisa Balsamo in de sprint, terwijl Niamh Fisher-Black en Isabella Holmgren dan weer mogen dromen van een goed eindklassement. De droom om zelf uit te blinken bergop en een klassement te winnen, heeft Moors opgegeven.





Moors heeft geen ambities meer voor klassement

"Ik merk dat ik last heb van de hoogte en wanneer de klimmen langer zijn, begin ik toch wat te worstelen", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Moors is meer fan van het explosievere werk, waarbij ze aanvallen en herstellen kan afwisselen.

Op langere beklimmingen voelt ze zich niet helemaal op haar gemak. Voor haar ploeggenotes Fisher-Black en Holmgren zal Moors wel haar uiterste best doen, zodat ze in positie zitten voor de meeste hoogtemeters beginnen.