In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

Er zijn best wat boetes uitgedeeld aan Belgische renners in de Giro. De meeste boetes gingen naar Victor Campenaerts, maar ook Oliver Naesen kreeg als gevolg van de voorlaatste rit nog een sanctie.

Toen Campenaerts na de negentiende etappe zijn vierde boete kreeg, was het de vraag of dit een van de laatste boetes in de Giro zou zijn, aangezien er nog maar twee etappes op het programma stonden. Vlak voor de slotdag werd ook Naesen bestraft: zijn naam verscheen als enige in het juryrapport van de twintigste etappe.

Meestal worden meerdere renners of stafleden van ploegen genoemd die een inbreuk op het reglement hebben begaan. Deze keer hield iedereen zich gedeisd, op één uitzondering na.Die uitzondering was dus Naesen. Er werd vastgesteld dat de Belg van Decathlon CMA CGM plaste tijdens de neutralisatie op een plek waar publiek stond.

Naesen houdt lippen op elkaar over boete

Dit is niet toegestaan en hiervoor werd de 35-jarige renner bestraft met een boete van 200 Zwitserse frank. Hij haalt de Giro dus niet volledig uit zonder boete. Naesen heeft hier echter niets over gezegd in het Giro-magazine van Sporza dat zaterdagavond wed uitgezonden, waarin hij normaal gesproken altijd het relaas van zijn dag deelt.

Het is niet duidelijk of hij al op de hoogte was van zijn boete toen hij zijn filmpje insprak. Als dat niet het geval was, kan hij er in het magazine van de slotrit alsnog op terugkomen. In elk geval kan Naesen vanavond vermelden dat hij als ploegmaat van een podiumrenner de Giro heeft uitgereden. Dat is toch iets om trots op te zijn.

Naesen rijdt voor het eerst de Giro uit



Voor Naesen is het zijn eerste volledige Giro, terwijl hij al tien jaar op rij de Tour de France heeft gereden. Dit jaar maakte hij dus een andere keuze wat het rijden van een grote ronde betreft. Zijn teamgenoot Felix Gall eindigt uiteindelijk als tweede in het algemeen klassement.