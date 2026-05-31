“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

Remco Evenepoel is vandaag een van de grootste namen in het wielrennen, maar als jonge tiener lag er mogelijk ook een toekomst in het topvoetbal voor hem klaar. De Belgische kampioen blikte onlangs terug op een opvallend hoofdstuk uit zijn jeugd.

Droom van Anderlecht en Arsenal

Voordat Evenepoel uitgroeide tot een wereldtopper op de fiets, stond voetbal centraal in zijn leven. Als jeugdspeler doorliep hij verschillende opleidingsniveaus en koesterde hij grote ambities.

“Mijn droom was om prof te worden bij Anderlecht”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De Brusselse club was zijn grote liefde, maar daarnaast keek hij ook naar de absolute top van het Europese voetbal. Arsenal sprak bijzonder tot de verbeelding. Volgens Evenepoel zou een overstap naar de Londense club voor hem de ultieme bekroning zijn geweest als voetballer.

Interesse van Engelse topclubs

Dat scenario was niet eens zo onrealistisch. Tijdens zijn periode bij PSV maakte Evenepoel veel indruk op internationale jeugdtoernooien. Op een prestigieus U13-toernooi werd hij zelfs uitgeroepen tot beste speler van het evenement.

Die prestaties bleven niet onopgemerkt. Verschillende Engelse clubs nodigden hem uit om zich te komen tonen. “Dat waren Chelsea, Man United, Fulham en Arsenal.” Voor een jonge Belgische voetballer was dat een uitzonderlijke erkenning.

De interesse van zulke clubs bevestigde dat Evenepoel over een bijzonder talent beschikte, niet alleen op de fiets maar ook op het voetbalveld.



Waarom het nooit gebeurde

Toch kwam een overstap naar Engeland er uiteindelijk niet. Evenepoel beseft achteraf dat de timing wellicht niet ideaal was. Hoewel de interesse van de Premier League-clubs aantrekkelijk klonk, voelde hij zich nog niet klaar voor zo'n grote stap.

“Natuurlijk was het verleidelijk, maar het was heel vroeg.” De jonge Belg had twijfels over een verhuis naar een onbekend land, ver weg van familie en vrienden.

Een beetje spijt, maar niet van zijn carrière

Wanneer hem wordt gevraagd of hij spijt heeft van die beslissing, antwoordt Evenepoel opvallend eerlijk. “Heb ik er spijt van? Misschien een beetje.” Toch overheerst vooral het besef dat hij op dat moment nog erg jong was.

Bovendien bracht de keuze voor het wielrennen hem uiteindelijk naar de absolute wereldtop. Wat ooit een gemiste kans leek, groeide uit tot het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij grote rondes, monumenten en wereldtitels wist te winnen.