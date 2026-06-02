Dit is de reden waarom zoveel wielertoppers in Andorra wonen

Andorra en Monaco zijn al jaren de populairste woonplaatsen van profrenners. Maar waarom trekken zoveel toppers naar die plekken? En hoe ziet het dagelijkse leven van Pogacar, Evenepoel en andere sterren er eigenlijk uit?

Waarom kiezen zoveel renners voor Andorra en Monaco?

Andorra en Monaco, dat zijn de woonplaatsen van heel wat wielertoppers. Het is geen toeval dat renners als Tadej Pogacar, Enric Mas, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose en tientallen andere profs zich in het kleine bergstaatje Andorra hebben gevestigd. Ook Monaco blijft populair bij verschillende toppers uit het peloton.

De fiscale voordelen spelen uiteraard een rol, maar ze vormen lang niet de enige reden. Vooral Andorra biedt ideale trainingsomstandigheden. Het land ligt midden in de Pyreneeën, waardoor renners vrijwel dagelijks lange beklimmingen kunnen afwerken zonder eerst tientallen vlakke kilometers te moeten rijden.

Voor klassementsrenners is dat een enorme troef. Op een doorsneedag vertrekken ze thuis en staan ze binnen enkele minuten op beklimmingen zoals de Coll d'Ordino, Coll de la Gallina of de Port d'Envalira, met ruim 2.400 meter de hoogste verharde bergpas van de Pyreneeën.

Een dorp vol wielerprofs

Het opvallende aan Andorra is dat het wielerwereldje er bijzonder klein is. Renners wonen vaak op enkele minuten van elkaar en komen elkaar voortdurend tegen tijdens trainingen.

Wie op een zomerse ochtend in La Massana of Escaldes-Engordany op de fiets stapt, kan zomaar Pogacar, Ciccone, Mas of Skjelmose kruisen. Ook voormalige profs en ploegleiders wonen er nog steeds.





Het sociale leven speelt zich vaak af rond dezelfde koffiebars en restaurants. Zaken als La Fabrica, restaurant Kao Soldeu of verschillende gespecialiseerde koffiebars zijn uitgegroeid tot vaste ontmoetingsplaatsen voor wielrenners. Koffiestops zijn een belangrijk onderdeel geworden van de wielercultuur en het is niet uitzonderlijk dat verschillende WorldTour-renners er na een training samen neerstrijken.

Ook trainingsroutes overlappen vaak. De beklimmingen naar Ordino, Canillo en Envalira behoren tot de absolute klassiekers. Daardoor weten renners meestal perfect waar hun concurrenten zich voorbereiden op een grote ronde.

Evenepoel kiest bewust voor België

Toch voelt niet elke topper de behoefte om volledig naar het buitenland te verhuizen. Remco Evenepoel verblijft vaak in Spanje, maar maakte onlangs duidelijk dat België altijd een belangrijke plaats in zijn leven zal behouden.

De olympische kampioen gaf aan bewust ook een woning in België te behouden om dicht bij familie en vrienden te kunnen zijn. Voor Evenepoel blijft de band met zijn thuisland belangrijk, ook al biedt Andorra sportief veel voordelen.

Dat contrast zie je ook bij andere toppers. Wout van Aert koos er bijvoorbeeld voor om in België te blijven wonen. De renner van Visma-Lease a Bike traint geregeld in het buitenland, maar bouwde zijn gezinsleven volledig uit in eigen land.

Meer dan een belastingverhaal

De keuze voor Andorra of Monaco wordt vaak herleid tot belastingen, maar de werkelijkheid is veel complexer. Voor veel renners draait het vooral om trainingsmogelijkheden, veiligheid, het klimaat en de aanwezigheid van collega's die hetzelfde leven leiden.

Wie in Andorra woont, leeft in een soort wielerbubbel waar de beste renners ter wereld elkaars trainingspartner, concurrent én buurman zijn. Net daarom blijft het kleine bergstaatje voorlopig een van de meest exclusieve adressen van het internationale wielrennen.