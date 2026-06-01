Koers LIVE: Meeus reageert op zijn overwinning en De Lie op zijn drie(!) lekke banden
Denk niet dat met het einde van de Giro een koersloze periode begint. De rentree van Arnaud De Lie staat op het programma in de Tour de Wallonie. Overigens is er nog altijd een Giro aan de gang, namelijk de Giro d'Italia Women.
Meeus en De Lie reageren
Na de eerste rit in de Tour de Wallonie werden er uiteraard reacties gesprokkeld, om te beginnen bij Jordi Meeus, de ritwinnaar en eerste leider. "Het was een lastige aankomst, maar ik had een goede sprint in de benen en de timing was goed", haalde Meeus in zijn flashinterview meteen de pluspunten aan. "We verwachten morgen opnieuw een sprint en gaan opnieuw voor een topresultaat. Als dat goed uitpakt, zal ik normaal de leiderstrui behouden."
Arnaud De Lie kwam niet in de buurt van de zege: hij was met maar liefst drie lekke banden de pechvogel van de dag. "Het gevoel was goed, maar het is frustrerend om er in de finale niet bij te zijn", reageerde De Lie bij RTL. "Die laatste lekke band kreeg ik op een slecht moment, op zeven kilometer van de aankomst. Ik heb nog vier kilometer verder gereden op de velg om in dezelfde tijd als de winnaar geplaatst te worden. Zo verlies ik niet te veel tijd, daar kan ik mezelf mee troosten."
Arnaud De Lie a été très malchanceux aujourd'hui avec ses trois crevaisons, mais il a su limiter la casse ! 😮💨 #RTLsports pic.twitter.com/G2b02MiY4L— RTL sports (@RTLsportsbe) June 1, 2026
Meeus wint in Wallonië, Balsamo in Italië
In de eerste rit van de Tour de Wallonie werd de materiaalpech hersteld bij De Lie en de vlucht met De Bondt en Bellens tot de orde geroepen. De uitvallen die nog volgden konden de massasprint niet vermijden. De Lie zou daar toch niet aan meedoen: op een kleine drie kilometer van de meet reed hij voor de derde keer vandaag lek! Meeus was zo topfavoriet en maakte het waar. De Red Bull-renner kwam er in de slotmeters mooi uit en regelde de sprint met de vingers in de neus.
Jordi Meeus wins the first stage of Tour de Wallonie! #TourdeWallonie pic.twitter.com/Puv5gqNhiX— Eemeli (@LosBrolin) June 1, 2026
In de derde rit van de Giro d'Italia Women met aankomst in Buja kregen de rensters al wat meer uitdagend terrein voorgeschoteld in de finale. Door versnellingen van Vollering en Van der Breggen werd roze trui Balsamo overboord gegooid, maar die kon daarna weer terugkeren. Haugset was nog goed voor een late uitval. Het was echter tevergeefs. Er stond geen maat op Balsamo aan de finish, die naar 3 op 3 spurtte en haar leiderstrui verstevigt.
Deze namiddag is het mannenpeloton begonnen aan de Ronde van Wallonië, door te vertrekken in startplaats Manage. Er moet 180 kilometer gereden worden tot aan de aankomst in Lobbes. Het parcours schotelt de renners toch 2286 hoogtemeters voor. Dat betekent dat er meteen veel korte, stevige klimmetjes zullen aankomen.
Wie in een korte rittenkoers als de Ronde van Wallonië voor het klassement wil gaan, kan zich eigenlijk niet permitteren om deze afspraak te missen. Onmiddellijk een belangrijke aankomst dus en het is maar te hopen dat Arnaud De Lie er zijn kansen volledig kan verdedigen. Het is in elk geval geen etappe zonder pech voor hem geworden.
Fietsprobleem voor De Lie op grote afstand van de finish
Dat kunnen we nu al stellen. Het is de eerste koersdag van De Lie sinds zijn opgave in de vierde etappe van de Giro. De renner van Lotto Intermarché was ziek aan de Giro begonnen, na zijn overwinning in de Famenne Ardenne Classic. In de eerste rit van de Ronde van Wallonië had De Lie een probleem aan zijn fiets. De finish lag wel nog ver.
It's stage 1 of this Tour de Wallonie and Arnaud de Lie already broke his bike, God bless him.#TourdeWallonie pic.twitter.com/zZIVijvR7J— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 1, 2026
Ondertussen laten enkele andere Belgische renners de kans niet onbenut om in de aanval te gaan. Het is geen verrassing dat Dries De Bondt van Jayco AlUla deze optie verkiest: hij is een aanvaller pur sang. Jarno Bellens van de ploeg van Sven Nys is met hem meegesprongen. Ook de Colombiaan Samuel Florez ging mee in de vlucht.
Ritzege en leiderstrui op het spel in Wallonië
Laten we duimen voor een spannende strijd tussen de aanvallers en de groep der favorieten in de omgeving van Lobbes, een gemeente aan de Samber. En vooral een eerlijke strijd is zeer aangewezen. Het gaat immers niet alleen om de ritzege maar ook om de eerste leiderstrui in deze rittenkoers.
