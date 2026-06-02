Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

Wout van Aert en alle renners van Visma-Lease a Bike die naar de Tour gaan, weten wat hen te doen staat. Ze moeten sterk presteren, want alleen zo kan er meer geld verdiend worden dan in de Giro.

Aangezien de Giro achter de rug ligt, is nu ook bekend hoeveel prijzengeld de teams tijdens de afgelopen drie weken in de eerste grote ronde van het jaar hebben verzameld. Met zes ritzeges en de eindzege op zak hoeft het niet te verbazen dat Visma-Lease a Bike de beste zaken heeft gedaan. Niet enkel sportief maar ook op financieel gebied.

Volgens cijfers van Pro Cycling Stats heeft de ploeg 408 912 euro verdiend. Uiteraard doet geen enkele andere ploeg beter. Sterker nog: Visma-Lease a Bike heeft meer dan het dubbele verdiend van de tweede best verdienende ploeg, Decathlon CMA CGM. Visma verdiende zelfs bijna 200 keer meer dan Picnic PostNL, dat er pover vanaf kwam.

Visma-Lease a Bike heeft goed verdiend

Visma-Lease a Bike heeft dus voldoende middelen ontvangen, en eindwinnaar Jonas Vingegaard zal ongetwijfeld een mooi cadeau voor zijn ploegmaats in gedachten hebben. De ploeg heeft echt goed verdiend in deze Giro. Dat besef wordt alleen nog maar groter wanneer we de cijfers vergelijken met die van de Tour de France van 2025.

Daar eindigde Visma-Lease a Bike als het tweede beste team met 383 150 euro aan prijzengeld. Het valt meteen op dat dit minder is dan het bedrag dat de ploeg in de Giro van 2026 verdiende. Van Aert & co zullen dus hun beste beentje moeten voorzetten om dat bedrag te overstijgen. Ter vergelijking: UAE Team Emirates verdiende in 2025 in de Tour 701 280 euro aan prijzengeld.