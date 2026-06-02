Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
🎥 Agressief gedrag na valpartij tijdens Giro Donne bestraft

Een incident in de derde etappe van de Giro d’Italia Donne heeft geleid tot een sanctie voor Chiara Consonni. De Italiaanse sprintster reageerde zichtbaar geërgerd na een valpartij waarbij ook Thalita de Jong betrokken was en kreeg daarvoor een boete opgelegd.

Valpartij zorgt voor frustratie

In de aanloop naar de laatste klim van de derde etappe ging het mis voor Thalita de Jong. De Nederlandse renster kwam ten val en bleef na de crash enkele ogenblikken op de grond liggen om bij te komen. Ook Chiara Consonni raakte betrokken bij het incident en wilde zo snel mogelijk haar wedstrijd hervatten.

Dat bleek echter niet eenvoudig. De fiets van de Italiaanse bleef haken achter de gevallen De Jong, waardoor Consonni niet meteen verder kon. De vertraging leidde tot zichtbare frustratie bij de renster, die haar ongenoegen duidelijk liet blijken.

Opvallende reactie

Terwijl De Jong nog op de grond lag, reageerde Consonni fel. Op televisiebeelden is te zien hoe de Italiaanse in duidelijke bewoordingen haar frustraties uit richting de Nederlandse. Vervolgens wist ze haar fiets los te maken en haar weg te vervolgen.

Het moment trok veel aandacht omdat de reactie van Consonni door velen als ongepast werd ervaren. In het heetst van de strijd lopen emoties vaak hoog op, maar het incident zorgde toch voor de nodige discussie binnen het peloton en bij wielervolgers.

Jury grijpt in

De wedstrijdjury besloot het voorval niet zonder gevolgen te laten. In het dagelijkse juryrapport kreeg Consonni een boete van 100 Zwitserse frank opgelegd. Volgens de organisatie ging het om “ongepast of onbehoorlijk gedrag en het toebrengen van schade aan het imago van de wielersport.”

Met die sanctie maakte de jury duidelijk dat respectvol gedrag, ook in stressvolle wedstrijdsituaties, een belangrijke waarde blijft binnen het professionele wielrennen.

De Jong rijdt etappe uit

Voor Thalita de Jong liep de valpartij uiteindelijk relatief goed af. Ondanks de klap kon de Nederlandse haar koers vervolgen en bereikte ze de finish in Buja. Ze kwam als 136e over de streep, in een grote groep op ongeveer twaalf minuten van dagwinnares Elisa Balsamo.

Bekende wielrenner overleden na aanrijding

