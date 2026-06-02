Verrassing van formaat: Wiebes keert na diskwalificatie terug naar Italië

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Twee dagen na haar opvallende diskwalificatie in de Giro d’Italia Women heeft Lorena Wiebes alweer koers gezet richting Italië. Niet met haar ploeg, maar helemaal alleen in een camper. De Nederlandse sprintster wil het hoofdstuk zo snel mogelijk achter zich laten.

Van Giro-heldin naar uitgesloten renster

Het contrast kon nauwelijks groter zijn. Wiebes won zaterdag nog de openingsrit van de Giro d’Italia Women en leek op weg naar een succesvolle ronde. Niet veel later volgde echter een koude douche.

Na controles bleek haar fiets niet te voldoen aan de technische reglementen van de UCI qua gewicht: een verschil van 20 gram. De ritzege werd geschrapt en bovendien werd de Nederlandse uitgesloten van de rest van de wedstrijd.

SD Worx-Protime probeerde de beslissing nog aan te vechten, maar zonder succes. De internationale wielerunie bleef bij haar standpunt, waardoor de Giro voor Wiebes abrupt ten einde kwam.

Hoopje ellende

Na haar terugkeer in Nederland zocht Wiebes eerst de rust op. Volgens haar manager André Boskamp had de gebeurtenis een grote impact. “Toen Lorena zondag terug was in Nederland, is ze door haar ouders opgehaald van Schiphol en is ze ’s middags naar het strand gegaan om even uit te waaien, om alles even te laten bezinken. Ze was een hoopje ellende”, vertelde Boskamp aan Het Nieuwsblad.

De teleurstelling was groot omdat Wiebes maandenlang had toegewerkt naar deze Giro. De sprintster gold als een van de absolute topfavorieten voor meerdere ritzeges en had haar voorbereiding volledig afgestemd op de Italiaanse rittenkoers.

Forse kritiek op de UCI

Bij het kamp-Wiebes leeft nog steeds veel frustratie over de gang van zaken. Vooral de manier waarop de controles werden uitgevoerd, schiet bij Boskamp in het verkeerde keelgat.

“Hoe de UCI met dit incident is omgegaan, is verschrikkelijk amateuristisch. Hoe ze aan het klungelen waren met die weegschaal, niet te beschrijven”, klonk het scherp.

Volgens haar manager was Wiebes uitstekend in vorm en had ze nog verschillende ritten kunnen winnen. “Lorena was helemaal klaar voor deze Giro. Hoogtestages gedaan, in hoogtekamers geslapen. Ze had vier etappes kunnen winnen”, aldus Boskamp.

Opnieuw richting Italië

Lang bleef Wiebes echter niet bij de pakken zitten. Maandag vertrok ze opnieuw naar Italië, opvallend genoeg alleen en met een camper.

“Niet alleen voor een vakantie, maar ook om te trainen”, legt Boskamp uit. De focus verschuift nu naar de Copenhagen Sprint van 13 juni, een belangrijke WorldTour-wedstrijd voor sprintsters.

Volgens haar manager zal de Nederlandse zich herpakken. “Lorena is een sterke meid, ze komt hier heus weer bovenop. Maar heeft nu even rust nodig.” Zo wordt Italië voor Wiebes niet langer het decor van een pijnlijke uitsluiting, maar mogelijk de plek waar ze de knop weer omdraait richting nieuwe successen.

Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

