Dirk Demol spreekt klare taal: thuismatch voor Soudal Quick-Step

Dinsdag staat met de 82ste editie van Gullegem Koerse EEG-Classic opnieuw een vaste waarde op de Belgische wielerkalender op het programma. Bij Soudal Quick-Step kijken ze met vertrouwen uit naar de wedstrijd, en ploegleider Dirk Demol maakt duidelijk waarom.

Thuiskoers van Soudal Quick-Step

Demol draait niet rond de pot wanneer hij vooruitblikt op de wedstrijd. “Dit is de thuiskoers van Soudal Quick-Step. Ze komen in deze koers altijd sterk voor de dag en dat kun je aflezen van het palmares”, klinkt het overtuigend in een persbericht van Team Flanders Baloise.

Die uitspraak wordt ondersteund door de resultaten van de voorbije jaren. In 2022 soleerde Remco Evenepoel naar de overwinning, een jaar later won Warre Vangheluwe en ook Yves Lampaert schreef de wedstrijd al twee keer op zijn naam, in 2017 en 2019. Daarnaast stond Lampaert meermaals op het podium in Gullegem, wat zijn sterke band met de koers nog eens onderstreept.

Indrukwekkende erelijst

Gullegem Koerse heeft doorheen de jaren een indrukwekkend palmares opgebouwd. Sinds André Declerck in 1949 de eerste winnaar werd, prijken heel wat grote namen op de erelijst. Onder meer Eric Leman, Nico Mattan, Peter Van Petegem, Wouter Weylandt, Philippe Gilbert, Matteo Trentin en Greg Van Avermaet gingen de voorbije decennia met de bloemen aan de haal.

Vorig jaar was het Dries De Bondt die de overwinning pakte voor Yves Lampaert en Stan Dewulf. Daarmee voegde hij zijn naam toe aan een lijst die steeds meer wielergeschiedenis ademt.

Van bij de start opletten

Volgens Demol wordt Gullegem vaak al vroeg beslist. “Het is een wedstrijd aan een bijzonder hoge snelheid. De koers wordt vaak al in de eerste ronden in een beslissende vorm gegoten. We moeten bij de les zijn als de kaarten worden geschud.”





Dat verklaart ook waarom ervaren klassiekerrenners er vaak excelleren. Positionering, koersinzicht en ploegenspel zijn minstens even belangrijk als pure kracht.

Opnieuw een hoofdrol?

Gezien de rijke geschiedenis van de ploeg in Gullegem zou het niemand verbazen mocht Soudal Quick-Step dinsdag opnieuw een hoofdrol opeisen. Voor de concurrentie is de boodschap alvast duidelijk: wie wil winnen, zal opnieuw voorbij de mannen van Jurgen Foré moeten.