'Lidl-Trek haalt slag thuis en troeft andere ploeg af, nummer 2 van de Giro wordt ploegmaat van Jordi Meeus'

Lidl-Trek redde zijn Giro op de laatste dag en mag positief zijn over de kans om in de toekomst nog beter te presteren. Het is de ploeg immers gelukt om Felix Gall, de nummer 2 van het eindklassement in de Giro, aan te trekken.

Het Laatste Nieuws meldt dat Gall op weg is naar Lidl-Trek. Eerder was al bekend dat de ploeg concrete interesse had in de 28-jarige Oostenrijker. Gall zou hebben besloten in te gaan op het voorstel van Lidl-Trek. Zijn contract bij Decathlon CMA CGM loopt af aan het einde van dit seizoen, waardoor de overstap perfect mogelijk is.

Decathlon zou overigens nog geprobeerd hebben Gall aan boord te houden, maar die poging kwam blijkbaar te laat. Lidl-Trek speelde korter op de bal en zette vermoedelijk ook royaal de financiële middelen in om de Oostenrijker binnen te halen. Dankzij zijn sterke prestaties in de Giro stond Gall in een sterke onderhandelingspositie.

Gall de beste achter Vingegaard

Gall moest in de Giro duidelijk zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard, maar was achter hem veruit de beste klassementsrenner. Naast zijn tweede plek in het eindklassement werd Gall in vijf ritten tweede achter Vingegaard. Zonder Vingegaard aan de start had Gall dus waarschijnlijk de eindzege en vijf ritzeges kunnen behalen.

Volgend seizoen zal Gall geen ploeggenoot meer zijn van Oliver Naesen, maar van Jordi Meeus, die nu nog voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt. Eerder werd al bekend dat Meeus naar Lidl-Trek zou gaan, waardoor enkele Belgische ploegen een streep door zijn komst moesten trekken. Gall zou Mühlberger meenemen naar zijn nieuwe ploeg.

Gall doet Lidl-Trek dromen



Gall heeft net zijn beste resultaat in een grote ronde achter de rug en kan Lidl-Trek laten dromen van enkele mooie jaren. Die tweede plaats in de Giro is een uitschieter, al eindigde Gall eerder al vijfde en achtste in de Tour. De Tour de France staat dit jaar niet op zijn programma, de Vuelta wel.