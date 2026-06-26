Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"
Foto: © photonews
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De boete van Mathieu van der Poel heeft de afgelopen dagen veel stof doen opwaaien. De UCI moet het ontgelden bij analist Tom Dumoulin, die vindt dat ernstigere zaken in het wielrennen niet uit het oog mogen worden verloren.

In de NOS Wielerpodcast kwam de boete van Van der Poel al snel ter sprake, al stond Dumoulin niet te springen om er uitgebreid op in te gaan. "Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Moet je daar echt een boete voor uitdelen? Ik snap dat je als UCI ergens een grens wil trekken." Willen voorkomen dat iedereen zijn kledij uittrekt, is nog te begrijpen.

Vooral de hoogte van de boete houdt Dumoulin bezig. "Het is een boete van 500 Zwitserse frank." Dumoulin vergelijkt dat bedrag met de boetes die hij zelf krijgt voor verkeersovertredingen. "Als ik een boete krijg van 200 euro voor te hard rijden, dan schrik ik me helemaal kapot. Het uittrekken van een shirt kost Mathieu 500 Zwitserse frank."

Van der Poel zal er zijn slaap niet voor laten

De ex-renner fronst daar toch zijn wenkbrauwen bij. "Hij zal er geen minuut minder om slapen, maar het is best veel geld als je het zo bekijkt." Het is een opvallende mening, want onlangs bespraken ook enkele voormalige hockeysters de hoogte van de boete. Een van hen vond juist dat de boete voor Van der Poel weinig voorstelde.

Volgens Dumoulin stelt de UCI de verkeerde prioriteiten. "Het is vooral boetes uitdelen voor dit soort flauwekul, verder hoor je weinig zelfkritiek bij de UCI. Dat steekt. Als er een mea culpa zou komen vanwege een gevaarlijke drempel of gevaarlijke finishes, dan hadden we niet extra minuten besteed aan de boete voor het bovenlijf van Van der Poel."

Vaak kritiek op de UCI

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De UCI krijgt wel vaker kritiek van renners, ploegen en journalisten. Vaak gaat het daarbij om de veiligheid, de plaats van wedstrijden op de kalender en het antidopingbeleid. Ook over de straffen die wedstrijdjury's opleggen, ontstaat geregeld discussie. Dat is bij de boete voor Van der Poel het geval.

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