🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"
Foto: © photonews
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Mathieu van der Poel heeft dit seizoen al verschillende grote wielerafspraken achter de rug. Zijn vorm zou in de komende Tour de France opnieuw goed moeten zijn. Chris Horner grijpt de gelegenheid aan om de vergelijking te maken met andere grote koersen die hij dit jaar al reed.

In een van zijn video's op zijn YouTube-kanaal bespreekt Horner de renners van wie hij het meeste verwacht in de Tour. Daar hoort Van der Poel ook bij. "De vorm van Mathieu gaat vermoedelijk in stijgende lijn. In de derde rit van de Ronde van Zwitserland leek Van der Poel nochtans niet veel overschot meer te hebben om die rit te winnen."

Een dag later stuntte Van der Poel bijna in de tijdrit tegen Pogačar. "Om dat te doen na een regenachtige rit, dan moet de vorm van Van der Poel stijgende zijn. Het lijkt erop dat hij in de Tour de France 100 procent in vorm zal zijn. Hopelijk komt hij niet één procent tekort zoals in Milaan-Sanremo. Hij werd op de Poggio gelost", herinnert Horner zich.

Horner vond Van der Poel sterk in Parijs-Roubaix

De Amerikaan hoopt dat Van der Poel in de Tour dezelfde benen heeft als in Parijs-Roubaix. "Hij was memorabel die dag. Als zijn ploegmaats dezelfde pedalen als hij hadden gehad, dan kon hij Parijs-Roubaix nog winnen. Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag." Inmiddels ligt die wedstrijd alweer enige tijd achter hem.

Horner was te spreken over wat hij in Zwitserland zag. "Van der Poel zou in prima vorm moeten arriveren in de Tour. Al is het maar om Philipsen, een van de beste sprinters ter wereld, te helpen. Hij kan dat doen of misschien zelf voor de groene trui gaan. Ik denk niet dat hij die kan winnen, maar waarom hem niet tot de kanshebbers rekenen?"

Van der Poel gaf de Tour de France al kleur

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Van der Poel heeft zijn eerdere deelnames aan de Tour vooral kleur gegeven met zijn ritzeges op de Mûr-de-Bretagne in 2021 en in Boulogne-sur-Mer in 2025. Door in 2025 vier dagen de gele trui te dragen, kwam hij in totaal op tien dagen in het geel. Daarnaast heeft Van der Poel verschillende mooie ereplaatsen behaald.

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