'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'
Foto: © photonews

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Wout van Aert moet de laatste tijd wel vaker teleurstellend nieuws brengen. Nu is ook duidelijk dat het Belgisch Kampioenschap in Brasschaat zonder hem zal worden verreden. Daar bestaat geen enkele twijfel meer over.

Dat meldt de redactie van Sporza. Van Aert had eerder al laten weten dat hij wegens zijn geïnfecteerde elleboog verstek moet laten gaan voor de Tour. Sindsdien werd er al rekening mee gehouden dat hij ook het BK zou overslaan, aangezien dat kampioenschap eerder plaatsvindt. Officiële communicatie daarover was er tot dusver echter niet.

Van Aert heeft inmiddels wel weer op de fiets gezeten tijdens de Olivia Classic, een fietstocht voor het goede doel. Dat neemt niet weg dat Van Aert nog bezig is aan een behandeling voor zijn elleboog. Van Aert neemt dan ook geen risico en laat het BK aan zich voorbijgaan. Zijn afzegging voor de Tour kwam er ook omdat hij niet tijdig in topvorm zou geraken.

Belgian Cycling wil BK-afzeggingen beletten

Naast de Tour wordt dus ook het BK geschrapt. De afgelopen dagen is er behoorlijk wat te doen over mogelijke afzeggingen voor het BK. Renners die voor het kampioenschap zijn geselecteerd, moeten een geldige reden hebben om niet te starten. Massimo Van Lancker waarschuwde dat de regels voor iedereen gelden.

Die boodschap leek in eerste instantie vooral gericht aan Remco Evenepoel, die zich uitsluitend met trainingen op de Tour voorbereidt. Van Aert beschikt door zijn elleboogblessure en de daaropvolgende infectie over een duidelijke medische reden en hoeft niet voor een sanctie te vrezen. Hij zal het jammer vinden dat hij het BK moet missen.

Fitte Van Aert had van BK doel gemaakt

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Eerder deze maand verkende hij het parcours in Brasschaat al. Dat zegt genoeg over de intenties van Van Aert. Als hij fit was geweest, had hij van het BK zeker een van zijn resterende doelstellingen van het seizoen gemaakt. Een tweede Belgische titel op de weg zit er dit jaar echter niet in.

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