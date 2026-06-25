🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"
Foto: © photonews

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Visma-Lease a Bike zal het in de Tour de France zonder de herstellende Wout van Aert moeten doen. Je hoeft geen genie te zijn om dat als een zware klap te beoordelen. Chris Horner denkt te weten op welk moment deelname aan de Tour voor Van Aert definitief onmogelijk werd.

Het was duidelijk wanneer de problemen serieus begonnen te worden. Tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes kreeg Van Aert opnieuw meer last van zijn elleboog, na een val op training. De dag na zijn ritzege in diezelfde koers ging Van Aert niet meer van start. Wanneer wisten hij en Visma dat deelname aan de Tour niet meer haalbaar was?

"Hij heeft antibiotica geïnjecteerd gekregen", haalt Chris Horner aan op zijn YouTube-kanaal. "Ik ken geen enkele makkelijk te verteren antibiotica die ze in de aderen injecteren. Als je zulke antibiotica krijgt twaalf dagen voor de Tour de France, word je van de lijst gehaald." Voor Horner was het vanaf dat moment duidelijk dat Van Aert de Tour moest afzeggen.

Vragen omtrent vorm Jorgenson

Het is volgens de voormalige Vueltawinnaar niet het enige probleem waarmee Visma-Lease a Bike te maken heeft. Zo is het de vraag of Matteo Jorgenson zijn topvorm zal bereiken na zijn revalidatie na een val in de Amstel. "Jorgenson was in degelijke vorm in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar die werd minder naarmate de bergritten vorderden."

Dat is geen prettige vaststelling, gezien de rol die Jorgenson in de Tour moet vervullen. "Dat is de superluitenant voor Jonas Vingegaard. Het missen van Van Aert is nog een zware klap erbij." Visma-Lease a Bike heeft Davide Piganzoli opgeroepen als zijn vervanger, maar die keuze wordt door sommigen gezien als een paniekreactie.

Piganzoli goede vervanger Van Aert?

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Piganzoli reed in dienst van Vingegaard een sterke Giro en eindigde zelf als achtste. De Italiaan behaalde ook een derde plaats in een etappe en kwam lang in aanmerking voor de witte trui. Deelname aan de Tour maakte lange tijd echter geen deel uit van Piganzoli's programma. Horner sprak zich ook uit over Evenepoel.

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