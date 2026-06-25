Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Remco Evenepoel zou na komend weekend in het vizier van Belgian Cycling kunnen komen. In principe doet hij niet mee aan het BK, hoewel deelname verplicht is voor Belgische eliterenners die automatisch voor het kampioenschap zijn geselecteerd. Ook voor Evenepoel, heeft men inmiddels laten verstaan.

Wie zonder geldige, aanvaarde reden (lees: een medische reden) verstek laat gaan, krijgt gedurende negen dagen een startverbod. In het geval van Evenepoel zou dat in theorie zijn deelname aan de Tour de France in gevaar kunnen brengen. Dat is natuurlijk slechts de theorie, want in de praktijk zien we het zo'n vaart niet lopen.

Er zijn wel stemmen die stellen dat zo'n startverbod daadwerkelijk kan worden gehandhaafd. Bobbie Traksel heeft op socialmediaplatform X gereageerd op een artikel van WielerFlits over deze kwestie. De voormalige Nederlandse wielrenner en huidige tv-commentator stelt hierbij een pertinente vraag over de licentie van EVenepoel.

Evenepoel woont eigenlijk in België én in Spanje

"Leuke vraag is: waar heeft Remco zijn licentie? Als hij in Spanje woont, heeft hij een Spaanse licentie... Dit kan wel eens heel interessant zijn." Evenepoel heeft een verblijfplaats in Gooik maar ook in Calpe. In andere jaren zou een Spaanse licentie een uitweg kunnen bieden, maar uitgerekend dit jaar start de Tour de France in Barcelona.

Het is ook de vraag of een schorsing opgelegd door Belgian Cycling enkel in nationale of ook in buitenlandse koersen wordt doorgevoerd. Er blijven dus veel vraagtekens bestaan over Evenepoel, het BK en een mogelijke sanctie van de wielerbond. We gaan ervan uit dat Red Bull-BORA-hansgrohe wel een manier zal viden om Remco in de Tour te doen starten.

Kunnen Belgische renners makkelijk straf ontlopen?


Als Traksel het bij het juiste eind heeft, zou het voor de meeste Belgische renners die in het buitenland wonen wel makkelijk zijn om een straf van de wielerbond te ontlopen. We denken daarbij onder meer aan de Belgische renners die in Monaco woonachtig zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

19:00
Koers LIVE: Slecht nieuws voor Visma met 2e plek en val, bang wachten op verdict Affini

Koers LIVE: Slecht nieuws voor Visma met 2e plek en val, bang wachten op verdict Affini

18:00
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

16:00
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

15:01
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

14:43
"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

13:50
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

13:20
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

12:20
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

11:20
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

10:20
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

09:20
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

08:20
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

07:50
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

07:20
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

07:00
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

24/06
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

24/06
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

24/06
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

24/06
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

24/06
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

24/06
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

24/06
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

24/06
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

24/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

24/06
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06
Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

24/06
Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

24/06
🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

24/06
Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

23/06
Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

23/06
1
Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

23/06
UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

23/06
Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

23/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Philippe Gilbert Tadej Pogacar Frederic Amorison Chris Horner Karsten Kroon Jens Voigt Zakkari Dempster Tom Dumoulin Jordi Meeus David Gaudu Greg Van Avermaet Maxim Van Gils Edoardo Affini Chloe Dygert Lotte Kopecky Filippo Ganna Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved