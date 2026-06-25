Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Remco Evenepoel zou na komend weekend in het vizier van Belgian Cycling kunnen komen. In principe doet hij niet mee aan het BK, hoewel deelname verplicht is voor Belgische eliterenners die automatisch voor het kampioenschap zijn geselecteerd. Ook voor Evenepoel, heeft men inmiddels laten verstaan.

Wie zonder geldige, aanvaarde reden (lees: een medische reden) verstek laat gaan, krijgt gedurende negen dagen een startverbod. In het geval van Evenepoel zou dat in theorie zijn deelname aan de Tour de France in gevaar kunnen brengen. Dat is natuurlijk slechts de theorie, want in de praktijk zien we het zo'n vaart niet lopen.

Er zijn wel stemmen die stellen dat zo'n startverbod daadwerkelijk kan worden gehandhaafd. Bobbie Traksel heeft op socialmediaplatform X gereageerd op een artikel van WielerFlits over deze kwestie. De voormalige Nederlandse wielrenner en huidige tv-commentator stelt hierbij een pertinente vraag over de licentie van EVenepoel.

Evenepoel woont eigenlijk in België én in Spanje

"Leuke vraag is: waar heeft Remco zijn licentie? Als hij in Spanje woont, heeft hij een Spaanse licentie... Dit kan wel eens heel interessant zijn." Evenepoel heeft een verblijfplaats in Gooik maar ook in Calpe. In andere jaren zou een Spaanse licentie een uitweg kunnen bieden, maar uitgerekend dit jaar start de Tour de France in Barcelona.

Het is ook de vraag of een schorsing opgelegd door Belgian Cycling enkel in nationale of ook in buitenlandse koersen wordt doorgevoerd. Er blijven dus veel vraagtekens bestaan over Evenepoel, het BK en een mogelijke sanctie van de wielerbond. We gaan ervan uit dat Red Bull-BORA-hansgrohe wel een manier zal viden om Remco in de Tour te doen starten.

Kunnen Belgische renners makkelijk straf ontlopen?



Als Traksel het bij het juiste eind heeft, zou het voor de meeste Belgische renners die in het buitenland wonen wel makkelijk zijn om een straf van de wielerbond te ontlopen. We denken daarbij onder meer aan de Belgische renners die in Monaco woonachtig zijn.