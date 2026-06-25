Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Elk nieuwsfeit over Remco Evenepoel kan ons meer leren over hoe hij naar de Tour de France toeleeft. Philippe Gilbert heeft onlangs nog contact met hem gehad.

Voor analisten blijft het echter grotendeels giswerk om in te schatten hoe het met Evenepoel gaat. Onlangs waagde de Amerikaan Chris Horner zich nog aan een poging. Philippe Gilbert doet hetzelfde in het RTL-programma Dans le Peloton. "Ik denk dat hij zeer goed aan het werk is", spreekt Gilbert vol vertrouwen over Evenepoel.

Een reden voor dat optimisme: Evenepoel is al vaker sterk teruggekeerd van een stage. "Hij is een van de renners die sterk kan terugkeren in competitie. Ik verbaas me daar altijd over." In de tijd dat Gilbert zelf nog koerste, werden wedstrijden vaker gebruikt om beter te worden. "Het is een zeer lange periode zonder koers sinds Luik-Bastenaken-Luik."

Evenepoel online niet heel erg actief

Evenepoel reed zijn laatste wedstrijd inderdaad op 26 april. "Hij is in staat om vanaf de eerste dag te presteren. Het is een goed teken dat hij niet al te actief is op sociale media. Hij laat dat wat links liggen. Het is een goed teken dat hij geconcentreerd toeleeft naar zijn doel." Gilbert is dus positief op basis van wat hij tot dusver weet.

Dankzij zijn goede band met Evenepoel weet Gilbert mogelijk ook iets meer dan andere analisten. "Ik houd regelmatig contact met hem. Wat zijn ambities betreft, houdt hij zijn kaarten dicht tegen de borst. Dat is ook een goed signaal van zijn kant", vindt Gilbert. Evenepoel houdt zich doorgaans niet zo gedeisd en spreekt vaak openlijk over zijn ambities.

Evenepoel stiller door belang van de Tour?

Dat doet hij voorlopig nog niet en dat zou erop kunnen wijzen dat Evenepoel beseft wat er op het spel staat. Ook het beperkte gebruik van sociale media door Evenepoel valt Gilbert op. Onlangs plaatste Evenepoel nog wel een video van sponsor hansgrohe, een van de titelsponsors van zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe.