UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

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Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Als er nog ander contractnieuws te rapen valt, kunt u dat hier lezen.