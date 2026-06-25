UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa
Foto: © photonews

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Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Als er nog ander contractnieuws te rapen valt, kunt u dat hier lezen.

Kevin Vanbuggenhout

Josh Kench verlengt bij Groupama-FDJ United

Er is bij Groupama-FDJ United wel wat aan de hand. Zo is er best wat heisa ontstaan rond de persoon van David Gaudu. De Fransman presteert dit jaar beneden alle peil. Een ploegmaat heeft anoniem naar hem uitgehaald bij Le Parisien.

Ondertussen proberen ze bij de Franse ploeg het hoofd koel te houden en de continuïteit te verzekeren door te werken aan andere dossiers. Zo heeft Josh Kench bijgetekend tot 2029. "Dit nieuw driejarig contract staat voor vertrouwen maar ook voor verantwoordelijkheid. De moeilijkere momenten in mijn carrière hebben me geholpen om te begrijpen waar ik voor vecht. Ik wil nederig blijven en van elk moment genieten", reageert de Nieuw-Zeelander.

Kevin Vanbuggenhout

Narváez verlengt contract bij UAE Team Emirates-XRG

In aanloop naar de Tour is er ook belangrijk contractnieuws bij UAE Team Emirates-XRG, de ploeg van Tadej Pogacar. Met Jhonatan Narváez heeft een van de andere grote smaakmakers van de ploeg zijn contract verlengd tot 2029. De Ecuadoriaan kwam vorig jaar over van INEOS Grenadiers en rijdt in 2026 op een nog hoger niveau. Narváez won drie ritten in de Giro en onlangs nog een rit in de Ronde van Zwitserland.

"Van het moment dat ik hier ben toegekomen, voelde ik het vertrouwen van de ploeg", zegt de 29-jarige Narváez op de site van UAE. "Ik wist al snel dat dit de juiste plek was voor mij. We hebben een ongelooflijke groep van renners en stafleden. Elke dag is er een verlangen om beter te worden en samen te winnen. De laatste twee seizoenen zijn de beste seizoenen uit mijn carrière en ik geloof dat ik hier nog kan groeien. We hebben samen al veel bereikt, maar ik heb het gevoel dat er nog veel zit aan te komen."

Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Beiden hebben hun contract bij hun huidige ploeg verlengd.

Bossuyt heeft voor drie jaar bijgetekend bij AG Insurance-Soudal, tot 2029. Ze won dit jaar een rit in de Vuelta en werd onlangs derde in de derde rit van de Ronde van Zwitserland."Ik kreeg vorig seizoen de kans om bij de ploeg te komen en vanaf de eerste dag voelde het als de juiste omgeving om te groeien als renster en als persoon."

Dit zegt Bossuyt op de site van AG Insurance-Soudal. "Wat dit team bijzonder maakt, is het vertrouwen, de professionaliteit en het familiegevoel. Ik voel me hier thuis en dat is heel belangrijk voor mij. We hebben samen al veel mooie momenten beleefd, maar ik geloof echt dat er nog meer zit aan te komen." Dat zal haar ploeg graag horen.

Bossuyt is er dus van overtuigd dat ze nog grote successen kan boeken. Haar schorsing voor niet-intentioneel dopinggebruik ligt achter haar. "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de ploeg in mij blijft tonen. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te werken, bij te dragen aan het succes van het team en samen onze ambities na te jagen."

In het mannenwielrennen heeft Cofidis de contractverlenging van Sylvain Moniquet aangekondigd. De Belg blijft twee jaar langer bij zijn ploeg. "Ik voel me erg goed bij Cofidis", zegt hij op de site van zijn werkgever. "Het is heel prettig om het vertrouwen te voelen dat ik krijg. Ik had vorig seizoen al het gevoel dat ik een stap vooruit had gezet."

Belgische renner wil nog vaker winnen

Moniquet verwijst daarmee naar zijn etappezege in de Ronde van de Limousin van vorig jaar. "Mijn overwinning van afgelopen zomer was een mooi symbool van die vooruitgang. Het voelt alsof ik hier al lange tijd ben. We kunnen allemaal samenwerken om in de toekomst nog meer overwinningen te behalen."

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Sylvain Moniquet

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