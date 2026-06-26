‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step blijft bouwen aan de toekomst. De Belgische formatie haalt met Milan Lanhove een beloftevolle landgenoot binnen en lijkt ook Lorenzo Milesi aan de selectie toe te voegen. Vooral de komst van Lanhove past perfect binnen de langetermijnvisie van de ploeg.

Soudal Quick-Step haalt Belgisch talent binnen

Soudal Quick-Step heeft een nieuwe Belgische versterking beet. Milan Lanhove maakt vanaf volgend seizoen de overstap van Team Flanders-Baloise naar de ploeg van CEO Jurgen Foré, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 22-jarige renner uit Herfelingen begint eerst een seizoen bij het developmentteam, waarna hij vanaf 2028 de overstap maakt naar de WorldTour-ploeg.

Met die aanpak kiest de Belgische formatie opnieuw voor een geleidelijke ontwikkeling van jong talent. Lanhove stond ook in de belangstelling van Lotto-Intermarché en Team Picnic PostNL, maar kiest uiteindelijk voor het project van Soudal Quick-Step.

Wie is Milan Lanhove?

Lanhove geldt als een van de interessante Belgische talenten van zijn generatie. De Vlaams-Brabander werkte zijn jeugdopleiding af in het Belgische wielrennen en groeide via de beloften door naar Team Flanders-Baloise. Sinds 2024 rijdt hij als prof.

Hij liet zich de voorbije seizoenen geregeld opmerken met aanvallend koersgedrag. In het voorjaar reed hij een opvallende Brabantse Pijl, waar zijn lange offensief pas in de slotfase werd geneutraliseerd. Daarnaast verzamelde hij ook sterke ereplaatsen met onder meer een vierde plaats in de Volta NXT Classic, een tiende plaats in de Ronde van Nederland en recent nog een tweede plaats in Gullegem Koerse.

Die resultaten tonen aan dat Lanhove zowel in klassiekers als in lastige eendagswedstrijden zijn mannetje kan staan. Zijn aanvallende stijl lijkt bovendien goed aan te sluiten bij de identiteit waarvoor Soudal Quick-Step al jaren bekendstaat.

Ook Milesi lijkt onderweg

Naast Lanhove lijkt ook Lorenzo Milesi de overstap naar Soudal Quick-Step te maken. De 24-jarige Italiaan rijdt momenteel voor Movistar Team en kroonde zich in 2023 tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Tijdens de voorbije Giro d'Italia liet hij zich bovendien enkele keren opmerken met ereplaatsen in de top vijf van dagritten. Zijn komst zou de ploeg extra mogelijkheden geven in zowel rittenkoersen als tijdritten.

Investeren in de toekomst

Met de komst van Lanhove en vermoedelijk ook Milesi blijft Soudal Quick-Step investeren in jong talent. De combinatie van Belgische beloften en internationale versterking moet ervoor zorgen dat de ploeg ook de komende jaren competitief blijft op het hoogste niveau.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

12:30
📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

11:30
Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

10:25
Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

08:30
📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

07:30
Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

07:00
Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

20:00
🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

18:00
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

17:00
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

16:00
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

15:01
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

14:43
"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

13:50
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

13:20
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

25/06
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

25/06
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

25/06
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

25/06
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

25/06
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

25/06
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

25/06
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

25/06
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

24/06
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

24/06
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

24/06
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

24/06
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

24/06
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

24/06
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

24/06
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

24/06
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

24/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

24/06
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06
Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

24/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Chris Horner Tom Dumoulin Frederic Amorison Tadej Pogacar Karsten Kroon Matteo Jorgenson Zakkari Dempster Jens Voigt Jordi Meeus Maxim Van Gils David Gaudu Lotte Kopecky Edoardo Affini Filippo Ganna Christophe Laporte Amaury Capiot

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved