‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

Soudal Quick-Step blijft bouwen aan de toekomst. De Belgische formatie haalt met Milan Lanhove een beloftevolle landgenoot binnen en lijkt ook Lorenzo Milesi aan de selectie toe te voegen. Vooral de komst van Lanhove past perfect binnen de langetermijnvisie van de ploeg.

Soudal Quick-Step haalt Belgisch talent binnen

Soudal Quick-Step heeft een nieuwe Belgische versterking beet. Milan Lanhove maakt vanaf volgend seizoen de overstap van Team Flanders-Baloise naar de ploeg van CEO Jurgen Foré, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 22-jarige renner uit Herfelingen begint eerst een seizoen bij het developmentteam, waarna hij vanaf 2028 de overstap maakt naar de WorldTour-ploeg.

Met die aanpak kiest de Belgische formatie opnieuw voor een geleidelijke ontwikkeling van jong talent. Lanhove stond ook in de belangstelling van Lotto-Intermarché en Team Picnic PostNL, maar kiest uiteindelijk voor het project van Soudal Quick-Step.

Wie is Milan Lanhove?

Lanhove geldt als een van de interessante Belgische talenten van zijn generatie. De Vlaams-Brabander werkte zijn jeugdopleiding af in het Belgische wielrennen en groeide via de beloften door naar Team Flanders-Baloise. Sinds 2024 rijdt hij als prof.

Hij liet zich de voorbije seizoenen geregeld opmerken met aanvallend koersgedrag. In het voorjaar reed hij een opvallende Brabantse Pijl, waar zijn lange offensief pas in de slotfase werd geneutraliseerd. Daarnaast verzamelde hij ook sterke ereplaatsen met onder meer een vierde plaats in de Volta NXT Classic, een tiende plaats in de Ronde van Nederland en recent nog een tweede plaats in Gullegem Koerse.

Die resultaten tonen aan dat Lanhove zowel in klassiekers als in lastige eendagswedstrijden zijn mannetje kan staan. Zijn aanvallende stijl lijkt bovendien goed aan te sluiten bij de identiteit waarvoor Soudal Quick-Step al jaren bekendstaat.





Ook Milesi lijkt onderweg

Naast Lanhove lijkt ook Lorenzo Milesi de overstap naar Soudal Quick-Step te maken. De 24-jarige Italiaan rijdt momenteel voor Movistar Team en kroonde zich in 2023 tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Tijdens de voorbije Giro d'Italia liet hij zich bovendien enkele keren opmerken met ereplaatsen in de top vijf van dagritten. Zijn komst zou de ploeg extra mogelijkheden geven in zowel rittenkoersen als tijdritten.

Investeren in de toekomst

Met de komst van Lanhove en vermoedelijk ook Milesi blijft Soudal Quick-Step investeren in jong talent. De combinatie van Belgische beloften en internationale versterking moet ervoor zorgen dat de ploeg ook de komende jaren competitief blijft op het hoogste niveau.