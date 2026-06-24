Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Wout van Aert zal niet afzakken naar de Tour de France. Onze landgenoot blesseerde zich bij een val voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes aan de elleboog en kreeg daarna last van een infectie. Hij moest onder het mes en moet verstek laten gaan voor de Tour. Dit is de huidige toestand van Van Aert.

Het uitvallen van Wout van Aert was een serieuze domper voor Visma-Lease a Bike. Onze landgenoot toonde zich in La Grande Boucle al op verschillende fronten belangrijk. Hij won massasprinten en klom zelfs al mee met de allerbesten.

Reef spreekt over Van Aert

David Piganzoli wordt zijn vervanger in de Tour. Na zijn uitstekende Giro moet de 23-jarige Italiaan opnieuw een belangrijke rol gaan vervullen in dienst van Jonas Vingegaard. Piganzoli eindigde zelf ook als achtste in de Giro. Maar hoe is het ondertussen gesteld met Van Aert?

Head of Racing Marc Reef sprak tijdens de presentatie van de Tour-selectie van Visma-Lease a Bike op YouTube (kort) over onze landgenoot. "Vanwege zijn situatie, en het feit dat hij moest opgeven in de Dauphiné, moesten we helaas de beslissing nemen om hem volgende maand niet te laten starten", klonk het.



Het herstel verloopt vlot

"Het herstel verloopt verder goed. Gisteren heeft hij alweer op de fiets gezeten, maar dat proces zal nog wel even duren voordat hij weer de oude Wout is", voegde Reef toe. Visma-Lease a Bike lijkt dus niets te willen overhaasten.



Van Aert moet nu eerst 100% herstellen voordat hij opnieuw aan wedstrijden kan denken. Daarna wil hij knallen in het tweede deel van het seizoen met onder meer de Vuelta en het WK in Montréal als belangrijke afspraken.