Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Mathieu van der Poel heeft een beslissing genomen die in Nederland hard aankomt. Hij zal er immers niet bij zijn op het NK. Volgens Tom Dumoulin komt dat mede doordat het kampioenschap voor een renner als Van der Poel 'een flutwedstrijd' is.

Van der Poel zou het NK er toch gewoon bij kunnen nemen? "Ja, dat kan zeker en dan wint ie waarschijnlijk ook nog. Het NK is wel heel vaak een rommelige wedstrijd", zegt Dumoulin in de NOS Wielerpodcast. De ex-renner wijst op het groot aantal deelnemers op de startlijst bij Visma-Lease a Bike. "Daar kan Mathieu vaak ook niet tegen opboksen."

De beste renner in koers wint dus niet automatisch. "Het NK-parcours is lastig, maar ook niet zo lastig dat hij iedereen op één klimmetje op een hoop rijdt. Laten we eerlijk wezen: het NK is voor Mathieu van der Poel gewoon een flutwedstrijd." Dat is een zwaar woord. "Ik vind het heel erg voor het NK. Mathieu is zo'n grote renner geworden."

Van der Poel lijkt NK niet belangrijk te vinden

In het laatste weekend voor de start van de Tour kiest Van der Poel voor rust. Daarom blijft hij thuis in België in plaats van aan het NK deel te nemen. "In zijn geval kan ik dit helaas wel een klein beetje begrijpen. Als hij dit belangrijk had gevonden, had ie gestart. Hij vindt het blijkbaar niet belangrijk genoeg", oordeelt Dumoulin over de keuze van VDP.

Dumoulin geeft dus aan dat hij er begrip voor kan opbrengen, hoewel dat aan de kern van de zaak niets verandert. "Rationeel kan ik het ergens wel begrijpen, maar het is natuurlijk wel heel jammer. Heel Nederland vindt het jammer. Het is balen." We schreven eerder al een analyse over de kijk van Van der Poel op het kampioenschap.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Tom Dumoulin

Meer nieuws

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

15:01
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

14:43
Geen strijd met Remco: revelatie van vorig jaar mist de Tour door valpartij en verwerkt het met kwinkslag

Geen strijd met Remco: revelatie van vorig jaar mist de Tour door valpartij en verwerkt het met kwinkslag

13:50
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

13:20
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

11:20
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

10:20
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

09:20
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

08:20
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

07:50
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

07:20
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

07:00
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

18:45
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

18:00
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

17:10
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

16:20
🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

24/06
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

24/06
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

24/06
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

24/06
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

24/06
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

24/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

24/06
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

23/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06
Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

24/06
Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

24/06
Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

23/06
1
Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

23/06
Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

23/06
UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

23/06
Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan Analyse

Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan

23/06
Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

23/06
Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

23/06
Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

23/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Philippe Gilbert Frederic Amorison Chris Horner Chloe Dygert Jordi Meeus David Gaudu Lorena Wiebes Maxim Van Gils Niels Vandeputte Lotte Kopecky Sven Nys Johan Bruyneel Koen Bouwman Tim Merlier Sam Oomen Jasper Philipsen

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved