Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Mathieu van der Poel heeft een beslissing genomen die in Nederland hard aankomt. Hij zal er immers niet bij zijn op het NK. Volgens Tom Dumoulin komt dat mede doordat het kampioenschap voor een renner als Van der Poel 'een flutwedstrijd' is.

Van der Poel zou het NK er toch gewoon bij kunnen nemen? "Ja, dat kan zeker en dan wint ie waarschijnlijk ook nog. Het NK is wel heel vaak een rommelige wedstrijd", zegt Dumoulin in de NOS Wielerpodcast. De ex-renner wijst op het groot aantal deelnemers op de startlijst bij Visma-Lease a Bike. "Daar kan Mathieu vaak ook niet tegen opboksen."

De beste renner in koers wint dus niet automatisch. "Het NK-parcours is lastig, maar ook niet zo lastig dat hij iedereen op één klimmetje op een hoop rijdt. Laten we eerlijk wezen: het NK is voor Mathieu van der Poel gewoon een flutwedstrijd." Dat is een zwaar woord. "Ik vind het heel erg voor het NK. Mathieu is zo'n grote renner geworden."

Van der Poel lijkt NK niet belangrijk te vinden

In het laatste weekend voor de start van de Tour kiest Van der Poel voor rust. Daarom blijft hij thuis in België in plaats van aan het NK deel te nemen. "In zijn geval kan ik dit helaas wel een klein beetje begrijpen. Als hij dit belangrijk had gevonden, had ie gestart. Hij vindt het blijkbaar niet belangrijk genoeg", oordeelt Dumoulin over de keuze van VDP.

Dumoulin geeft dus aan dat hij er begrip voor kan opbrengen, hoewel dat aan de kern van de zaak niets verandert. "Rationeel kan ik het ergens wel begrijpen, maar het is natuurlijk wel heel jammer. Heel Nederland vindt het jammer. Het is balen." We schreven eerder al een analyse over de kijk van Van der Poel op het kampioenschap.