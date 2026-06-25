Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel heeft de pech dat hij in hetzelfde tijdperk als Tadej Pogačar koerst en daarnaast met een andere grootheid als Jonas Vingegaard moet concurreren. Ook zijn wisselvalligheid in grote rondes is een thema, althans volgens Jens Voigt.

De Duitse ex-renner maakte tijdens zijn eigen carrière furore met zijn aanvallen. Bij The Cycling Dane geeft hij zijn indruk van Evenepoel als klassementsrenner. "Remco Evenepoel behaalde mooie overwinningen, maar had het moeilijk in het hooggebergte. Hij hield er niet echt van om twee dagen na elkaar in de bergen te rijden."

Tegelijkertijd beseft Voigt dat Evenepoel in de Vuelta al heeft bewezen dat hij een grote ronde kan winnen. "Hij is duidelijk in staat om het te doen, maar heeft ook al twee keer een DNF achter zijn naam gekregen in de Giro. Remco is altijd spectaculair. Is hij spectaculair op een positieve of negatieve manier? Er wordt altijd over hem gesproken."

Voigt denkt dat ze bij Red Bull niet geloven te kunnen winnen

Voigt kijkt naar eigen zeggen met een ouderwetse blik naar het gedeelde kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Het betekent dat ze niet geloven dat ze kunnen winnen. Daarom brengen ze twee kopmannen aan de start. Als je Vingegaard of Pogačar een co-kopmanschap voorstelt, zouden ze zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Voor hen is de situatie duidelijker. "Zij gaan voor de zege, ze hebben geen co-leider nodig. Als je twee kopmannen aan de start brengt, betekent dit dat je niet zeker bent", oordeelt Voigt. Evenepoel is deze situatie ook niet gewend. In de Vuelta van 2022 en 2023, de Giro van 2023 en de Tours van 2024 en 2025 was hij de uitgesproken kopman.

Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull

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Toen koerste hij echter nog voor Soudal Quick-Step. Evenepoel is naar Red Bull-BORA-hansgrohe gegaan, onder meer omdat hij in de Tour beter omringd wilde worden. Daar staat tegenover dat hij het kopmanschap af moet dwingen. CEO Ralph Denk heeft Evenepoel wel expliciet als de eerste leider aangewezen.

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Jens Voigt
Remco Evenepoel

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