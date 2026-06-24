Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

De Tour de France komt steeds dichterbij. Verschillende ploegen hebben hun selectie al bekendgemaakt, waaronder Visma-Lease a Bike. De Nederlandse formatie moet het zonder Wout van Aert doen, maar zal David Piganzoli meenemen als vervanger. Head of Racing Marc Reef licht toe.

Visma-Lease a Bike kreeg met het uitvallen van Van Aert een zware klap te verwerken. Onze landgenoot kreeg na een val last van een ontstoken elleboog en moest zelfs onder het mes om de wonde operatief te laten schoonmaken.

Hij zit ondertussen al opnieuw op de fiets, maar zal niet op tijd klaar raken voor de Tour, waardoor Visma-Lease a Bike snel moest schakelen.

Davide Piganzoli als vervanger

Dat deed de Nederlandse ploeg met Davide Piganzoli (23). De jonge Italiaan moet Van Aert vervangen in de Tour. Volgens Head of Racing Marc Reef maakte Piganzoli in de eerste maanden bij zijn nieuwe team een stormachtige ontwikkeling door. Daarna reed hij een sterke Giro.

"Daar kwam de indruk tijdens de Giro nog bij. Davide was echt de laatste renner voor Jonas in de bergen en maakte echt het verschil voor hem in de zwaarste ritten", vertelt Reef in gesprek met WielerFlits.Piganzoli geeft alles voor de ploeg

Hij omschrijft de Italiaan als een sympathieke en dankbare persoon. "Het zit ook in zijn karakter dat hij altijd alles geeft voor zijn ploeg en kopman. Dat is iets wat we in de Tour nodig hebben."

Piganzoli is volgens Reef ook goed gerecupereerd van de Giro. Dat bewees hij met een ritzege en de eindwinst in de Franse rittenkoers La Route d'Occitanie. Hij lijkt daarmee klaar te zijn om ook in de Tour een belangrijke rol te spelen.

Een mooie eindnotering?

Piganzoli zal Jonas Vingegaard moeten bijstaan in de bergen en de Deen zo ver mogelijk brengen, net zoals hij in de Giro deed. Zelf eindigde Piganzoli daardoor op een knappe achtste plaats in La Corsa Rosa.

Als hij even goed voor de dag komt in La Grande Boucle, mag hij zelf ook een mooi eindklassement ambiëren. Al blijft het hoofddoel uiteraard de eindzege met Vingegaard, die op zoek gaat naar zijn derde Tour-zege.