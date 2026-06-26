Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

Wie denkt dat Eddy Planckaert het tegenwoordig rustig aan doet, heeft het mis. De voormalige wielrenner en televisiepersoonlijkheid is opnieuw volop aan het trainen. Meer zelfs: hij werkt achter de schermen aan een nieuwe uitdaging. Alleen wil hij daar voorlopig nog weinig over kwijt.

Eddy Planckaert kan niet stilzitten

Op zijn 68ste blijft Eddy Planckaert een bezige bij. De voormalige groene trui van de Tour de France geniet naar eigen zeggen van het leven, maar stilzitten staat niet in zijn woordenboek.

"Goed! Wreed goed, eigenlijk. Ik heb een goed leven, een druk leven", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Volgens Planckaert zit die drukte niet in verplichtingen, maar net in de vrijheid om zijn eigen projecten te kiezen. Waar anderen op zijn leeftijd misschien wat gas terugnemen, lijkt hij nog steeds nieuwe doelen nodig te hebben om gemotiveerd te blijven.

Een leven met een doel

Dat doelgerichte karakter loopt als een rode draad door zijn leven. Zowel tijdens zijn wielercarrière als tijdens zijn televisieavonturen draaide alles om uitdagingen aangaan en grenzen verleggen.

Zelf omschrijft hij het als volgt: "Ik moet bezig kunnen zijn. En ook al doe ik wat ik wil, het moet altijd ergens heen leiden." Die uitspraak verklaart veel over de man achter de bekende glimlach. Voor Planckaert is bezig zijn niet voldoende. Er moet ook een einddoel zijn. Dat blijkt ook uit zijn dagelijkse routine. Hoewel hij tegenwoordig af en toe een boek ter hand neemt, blijft actie de belangrijkste drijfveer.

Opnieuw op de fiets

Opvallend is dat Planckaert de voorbije maanden opnieuw nadrukkelijk op de fiets te vinden is. Wie hem recent zag, merkte wellicht dat hij enkele kilo's kwijt is.





Dat is volgens hem geen toeval. "Ik ben aan het afvallen, dat zie je, hé. Ik ben weer aan het trainen, vooral fietsen", zegt hij. Daarmee lijkt hij terug te grijpen naar de sport die hem ooit beroemd maakte.

De vraag is natuurlijk waarom hij opnieuw zo intensief traint. Daarover blijft hij voorlopig bijzonder mysterieus.

Een geheime missie voor 2027?

Planckaert bevestigt namelijk dat er een nieuw project aankomt, maar houdt de inhoud zorgvuldig verborgen. "Dat is niet zomaar, dat is met een nieuwe uitdaging, voor volgend jaar. Maar meer zeg ik daar nu nog niet over", klinkt het.

Daardoor blijft het gissen naar zijn plannen. Gaat het om een sportieve prestatie, een televisieproject of misschien een combinatie van beide? Wie Eddy Planckaert een beetje kent, weet dat hij graag groots denkt.

Eén ding lijkt alvast zeker: de voormalige wielerkampioen heeft opnieuw een doel voor ogen. En als de geschiedenis iets leert, dan is de kans groot dat Vlaanderen daar binnenkort nog veel meer over zal horen.