Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

Tars Poelvoorde heeft zijn allereerste profzege beet. De renner van Lotto-Intermarché soleerde woensdag naar winst in de Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde. De overwinning kreeg een bijzonder emotionele lading, want hij droeg ze op aan zijn overleden vader.

Lotto-Intermarché domineert de koers

Onder een verzengende zon nam Lotto-Intermarché van bij de start het heft stevig in handen tijdens de Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde. De Belgische formatie controleerde de wedstrijd en zorgde ervoor dat het in de finale met meerdere renners vertegenwoordigd was in de kopgroep.

Dat numerieke overwicht bleek goud waard. Terwijl verschillende renners elkaar probeerden te lossen, hield de ploeg voortdurend de controle. Uiteindelijk was het Tars Poelvoorde die op het perfecte moment zijn aanval plaatste en de concurrentie verraste.

Beslissende aanval op het juiste moment

Poelvoorde legde na afloop uit hoe de winnende move tot stand kwam. "We zaten met drie man mee in de kopgroep en voelden ons allemaal sterk," vertelde hij in een mededeling van Lotto-Intermarché aan onze redactie. "Lionel Taminiaux reed op een bepaald moment weg met Cériel Desal. Toen een andere renner de sprong naar hen probeerde te maken, ben ik meegegaan."

Eenmaal vooraan twijfelde de West-Vlaming geen seconde. "Zodra we aansloten, ben ik meteen doorgetrokken. Iedereen zat op zijn tandvlees en er kon niemand direct reageren. Dat bleek voldoende."

Met ploegmaats die achter hem het tempo controleerden, reed Poelvoorde onbedreigd naar zijn eerste overwinning bij de profs. Lionel Taminiaux maakte het ploegfeest compleet met een tweede plaats, terwijl Taco van der Hoorn als zesde finishte.





Overwinning met een bijzondere betekenis

De zege betekende veel meer dan alleen een eerste proftriomf. Eind vorig jaar verloor Poelvoorde zijn vader, een gebeurtenis die hem nog dagelijks bezighoudt.

"Ja, ik ben hier echt heel tevreden mee. Ik wilde hem al een tijdje op deze manier eren. Dat het vandaag eindelijk lukt, maakt deze overwinning heel speciaal," klonk het zichtbaar geëmotioneerd.

Dat persoonlijke verhaal gaf zijn succes in Ruddervoorde een extra dimensie. Na verschillende ereplaatsen viel alles eindelijk op zijn plaats.

Eindelijk vallen alle puzzelstukjes in elkaar

Poelvoorde had de voorbije seizoenen al meermaals laten zien dat hij over de kwaliteiten beschikt om dit soort wedstrijden te winnen. Alleen ontbrak telkens dat laatste beetje geluk.

"Dit type wedstrijden ligt mij goed. Ik ben al een paar keer dichtbij geweest, maar vandaag vallen eindelijk alle puzzelstukjes in elkaar." Die woorden vatten perfect samen hoe belangrijk deze overwinning voor de jonge Belg is. Sportief is het een doorbraak, emotioneel een overwinning die hij nooit meer zal vergeten.