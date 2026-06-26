Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

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Team Jayco AlUla heeft zijn selectie voor de Tour de France 2026 bekendgemaakt. De Australische ploeg kiest voor een mix van ervaring, aanvalslust en jong talent. Vooral de terugkeer van Michael Matthews en de twee debutanten springen daarbij in het oog.

Vijf Australiërs vormen de ruggengraat

Jayco AlUla trekt met een uitgesproken Australische kern naar de Grand Départ in Barcelona. Liefst vijf van de acht geselecteerde renners komen uit Australië, met Ben O'Connor en Michael Matthews als absolute kopmannen.

O'Connor bewees vorig jaar nog zijn klasse door de koninginnenrit te winnen en wil opnieuw jagen op dagsucces. Matthews keert dan weer terug nadat hij de vorige editie door ziekte moest missen. Ook Luke Plapp krijgt opnieuw zijn kans na zijn Tourdebuut en wil zijn Giro-ritzege een vervolg geven met een overwinning in de grootste koers ter wereld.

Matthews vocht zich terug

Michael Matthews beseft dat zijn selectie allesbehalve vanzelfsprekend was. "Als je me drie maanden geleden had verteld dat ik aan de start van de Tour zou staan, had ik je waarschijnlijk niet geloofd," vertelde hij in een mededeling van Team Jayco AlUla aan onze redactie. "Na mijn ziekte vorig jaar en mijn valpartij eerder dit seizoen heb ik nog meer motivatie gekregen."

De ervaren Australiër kijkt bovendien uit naar de ploegentijdrit op de openingsdag. "We hebben een heel sterke ploeg en ik kan niet wachten om met de jongens in Barcelona aan de start te staan."

Debutanten krijgen grote kans

Naast de gevestigde waarden krijgen ook Kelland O'Brien en Felix Engelhardt hun eerste Tourselectie. Olympisch kampioen O'Brien moet met zijn kracht een belangrijke rol spelen in de ploegentijdrit, terwijl Engelhardt indruk maakte met sterke klimprestaties en een snelle sprint in uitgedunde groepen.

Ook Mauro Schmid behoort tot de gevaarlijke vrijbuiters. De Zwitser beleefde al een uitstekend seizoen met meerdere overwinningen en hoopt nu eindelijk zijn eerste Touretappe te winnen.

Ervaring én aanvalslust

Sportdirecteur Mat Hayman ziet een uitgebalanceerde selectie. "We hebben een zeer sterke en veelzijdige ploeg voor deze Tour de France," zegt hij. "Pascal Ackermann zorgt voor onze sprintkansen, terwijl verschillende renners op jacht kunnen naar ritwinst in zowel middelgebergte als hooggebergte."

Met Ackermann als sprinter en Luke Durbridge, die aan zijn twaalfde en laatste Tour begint, beschikt Jayco AlUla bovendien over de nodige ervaring. De Australische ploeg lijkt daarmee klaar om gedurende drie weken op vrijwel elk terrein haar kansen te verdedigen.

Selectie Team Jayco AlUla: Pascal Ackermann, Luke Durbridge, Felix Engelhardt, Kelland O'Brien, Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Mauro Schmid.

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