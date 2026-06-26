"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans
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Het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen leverde niet alleen een verrassend podium op, maar ook drie bijzonder blije rensters. Lotte Claes, Sandrine Tas en Margot Vanpachtenbeke genoten zichtbaar van hun mooiste BK-prestatie.

Lotte Claes kan haar geluk niet op

De grote revelatie van de dag was zonder twijfel Lotte Claes. De 33-jarige ex-triatlete verraste vriend en vijand door de Belgische titel te veroveren en de favorieten achter zich te laten.

Na afloop straalde de nieuwe kampioene van oor tot oor. "Een megagrote verrassing. Om hier goud te pakken is waanzinnig. Ik had vorig jaar al brons dus ik had zeker ambitie, maar dit had ik nooit kunnen denken", vertelde ze aan Sporza.

Claes wist bovendien perfect waar ze het verschil maakte. "In het tweede deel wisten we dat we het verschil konden maken, zeker met een lastig parcours en deze warmte. Dat speelde in mijn voordeel."

Drie laatbloeiers op het podium

Opvallend genoeg bestond het volledige podium uit rensters die pas op latere leeftijd hun grootste successen beleven. Dat zorgde zelfs voor een bijzonder moment tijdens de interviews.

Sandrine Tas mengde zich lachend in het gesprek van Margot Vanpachtenbeke. "Na je 30e begin je nog niet af te takelen." Waarop Vanpachtenbeke meteen aanvulde: "Het is nooit te laat om te beginnen te koersen." Die spontane uitwisseling typeerde perfect de ontspannen sfeer na afloop van een onverwacht BK.

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Ook zilver en brons voelen als winst

Sandrine Tas was bijzonder tevreden met haar zilveren medaille, al verliep haar wedstrijd niet zonder problemen. "Ik was met een bang hartje naar dit BK gekomen, omdat de warmte niet mijn ding is. Ik ben de man met de hamer tegengekomen en heb gevochten tot de finish."

Ook Margot Vanpachtenbeke kon haar geluk nauwelijks geloven. "Ik had niet durven te dromen dat ik op het podium zou staan, want ik ben allesbehalve een tijdritspecialiste." Ze bedankte daarbij ook Ellen van Dijk voor de waardevolle tips vooraf.

Verrassend podium zonder Kopecky

Dat Lotte Kopecky naast het podium eindigde, maakte de verrassing alleen maar groter. Zelfs Claes keek vreemd op van het resultaat. "Ik weet niet wat er met Lotte is gebeurd, misschien is ze gevallen?"

Uiteindelijk kregen de toeschouwers een verrassend Belgisch podium voorgeschoteld met Lotte Claes als kampioene, Sandrine Tas als vicekampioene en Margot Vanpachtenbeke op de derde plaats. Een dag waarop drie glunderende laatbloeiers het Belgische wielrennen kleur gaven.

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