Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong
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Ruben Van Gucht zet een nieuwe stap in zijn televisiecarrière. De sportjournalist wordt voortaan een van de vaste gezichten van De tafel op Play. Daarmee vervoegt hij Gert Verhulst en Tine Embrechts als presentator van de populaire dagelijkse talkshow.

Ruben Van Gucht krijgt vaste plek bij De tafel

Het is officieel: Ruben Van Gucht wordt de derde vaste presentator van De tafel op Play. De 39-jarige sportjournalist zal de dagelijkse talkshow afwisselend presenteren met Gert Verhulst en Tine Embrechts. De zender maakte het nieuws bekend via sociale media met een ludiek filmpje waarin ook de populaire podcastmakers Pieterjan en Jeff van Achter de schermen een rol spelen.

Met de komst van Van Gucht krijgt Play extra slagkracht. De zender wil het aantal uitzendingen de komende jaren fors uitbreiden en had daarom nood aan een extra presentator die de druk op Verhulst en Embrechts kan verlichten.

Van sportjournalist tot tv-gezicht

Ruben Van Gucht werd geboren op 27 november 1986 en groeide uit tot een van de bekendste sportjournalisten van Vlaanderen. Zijn carrière begon bij de VRT, waar hij al op jonge leeftijd aan de slag ging als reporter en presentator.

Door de jaren heen presenteerde hij tal van sportprogramma's en deed hij verslag van grote evenementen zoals de Olympische Spelen, de Ronde van Frankrijk, het WK voetbal en talrijke wielerklassiekers. Vooral zijn uitgebreide wielerkennis en vlotte presentatie maakten hem tot een vertrouwd gezicht bij de Vlaamse televisiekijker.

Naast zijn werk als sportjournalist profileerde Van Gucht zich de voorbije jaren ook steeds vaker als allround televisiepersoonlijkheid. Hij dook op in verschillende entertainmentprogramma's en groeide uit tot een vaste waarde op het scherm.

Waarom Play voor Van Gucht kiest

De keuze voor Ruben Van Gucht komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar mocht hij al proefdraaien als presentator van De tafel. Tijdens een uitzending nam hij tijdelijk de stoel van Gert Verhulst over, een moment dat op sociale media heel wat positieve reacties opleverde.

Play heeft bovendien ambitieuze plannen met het programma. In 2026 staan maar liefst 144 afleveringen op de planning, een record voor de talkshow. Daarnaast wil de zender meer content produceren voor sociale media en de eigen app. Op langere termijn wordt zelfs onderzocht of De tafel het volledige jaar door uitgezonden kan worden.

Omdat zowel Gert Verhulst als Tine Embrechts nog tal van andere professionele verplichtingen hebben, bleek een derde vaste presentator noodzakelijk.

Nieuwe uitdaging naast de sport

Voor Van Gucht betekent deze stap opnieuw een mooie uitbreiding van zijn televisieloopbaan. Hoewel hij in de eerste plaats bekendstaat als sportjournalist, krijgt hij nu de kans om zich ook verder te ontwikkelen als talkshowhost.

Met zijn spontane stijl, gevoel voor humor en ruime ervaring in live-uitzendingen lijkt hij over alle kwaliteiten te beschikken om zich moeiteloos in het presentatieteam te integreren.

De komende maanden zal moeten blijken hoe vaak hij uiteindelijk aan tafel plaatsneemt, maar één ding staat vast: Ruben Van Gucht wordt voortaan een van de gezichten van een van de populairste dagelijkse talkshows van Vlaanderen. En dat kan zijn populariteit alleen maar vergroten...

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