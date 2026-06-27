🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op
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Paul Seixas is de nieuwe ster aan de Franse wielerhemel. De jonge kopman van Decathlon CMA CGM zal dit jaar voor het eerst aantreden in de Tour de France en wil zich daar meteen laten gelden. Op sociale media zien we hoe hij zwaar ingepakt is na zijn val in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

De nog altijd maar 19-jarige Paul Seixas is aan een schitterend seizoen bezig. Hij opende met ritwinst in de Ronde van de Algarve en de overwinning in de Faun-Ardèche Classic.

Sterke Ronde van het Baskenland

Daarna blies hij de concurrentie weg in de sterk bezette Ronde van het Baskenland. Seixas won er drie ritten en kaapte er alle klassementen weg. Een stevig statement, dat hij nog wat kracht bijzette met winst in de Waalse Pijl.

Na een tweede plaats en een episch duel met Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik hoopte hij te schitteren in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In de voorlaatste etappe ging het echter fout. Seixas kwam ten val in de afdaling, maar reed de rittenkoers toch uit en kon de schade nog beperken op de Grand Colombier.

Noodgedwongen uit koers

Een dag later moest hij echter noodgedwongen uit koers stappen. Niet meteen de voorbereiding op de Tour die de Fransen en Seixas zelf voor ogen hadden.

Seixas is nog jong, maar wordt nu al voor de leeuwen gegooid. Hij moet op termijn de opvolger worden van Bernard Hinault, in 1985 de laatste Fransman die de Tour de France kon winnen.

Col du Galibier

Seixas bereidt zich ondertussen voor op de Tour, kunnen we afleiden uit beelden van Le Dauphiné en op Instagram. We zien hoe het Franse goudhaantje de Col du Galibier verkent met enkele ploegmaats. Die beklimming komt aan bod in de voorlaatste rit van de Tour.

Stevig ingepakte elleboog

Wat daarbij opvalt, is dat de elleboog van Seixas stevig ingepakt is met een verband. Het is vooral aan dat lichaamsdeel dat hij na zijn val last had, maar het verhindert hem dus niet om al op verkenning te gaan in de Alpen. Decathlon CMA CGM maakte zijn Tour-selectie intussen nog niet bekend.

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