Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK
Foto: © photonews

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De Tour de France begint volgende week, terwijl het WK voetbal nog bezig is. Maar eerst is er ook nog het Belgisch kampioenschap wielrennen. En dat zou ook wel eens spektakel kunnen gaan opleveren in Brasschaat, zoveel is nu al duidelijk.

Over de niet-deelname van Remco Evenepoel is er ondertussen al heel veel gezegd en geschreven. En het zal mogelijk dus nog een staartje krijgen, mogelijk ook richting Tour De France. Maar hij is ook niet de enige die niet aan de start komt.

Daarbij toch ook heel wat renners die aan de start zullen komen van de Tour de France volgende week. Ook zij hebben dus een ziektebriefje of een goede reden nodig om het verplichte BK te schrappen. In totaal zijn er al meer dan 25 afzeggingen.

Vele afzeggingen voor het Belgisch Kampioenschap

Denken we daarbij aan onder meer Maxim Van Gils, die samen met Remco Evenepoel naar de Tour de France trekt voor Red Bull-BORA-hansgrohe. E ook Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) en Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM) sturen hun kat naar Brasschaat.

Laurens De Plus (Netcompany INEOS) zou mogelijk ook nog naar de Tour de France kunnen, maar ook hij staat alvast niet aan de startlijn in Brasschaat. Maar er zijn nog veel meer afzeggingen van renners die erbij hadden moeten zijn.

© photonews

Ook onder meer Robbe Dhondt (Picnic PostNL), Jarno Widar (Lotto-Intermarché), Junior Lecerf en Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), Sente Sentjens en Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM), Timo Kielich (Visma | Lease a Bike), Arjen Livyns (XDS Astana), Frederik Frison (Pinarello-Q36.5), Henri Vandenabeele en Noah Vandenbranden (Flanders Baloise) zijn er niet bij.

Over naar wie er wél is dan? De kans dat we op een vlak parcours in de buurt van Antwerpen een massasprint krijgen na een aantal lussen rond Brasschaat is groot. De renners kunnen het parcours goed in zich opnemen en de grootste ploegen hebben baat bij een sprint.

Welke sprinter laat zich zien?

De twee grote favorieten zijn Tim Merlier en Jasper Philipsen. Beiden lieten in de Ronde van België zien dat ze de goede vorm alvast te pakken hebben. "Ik zou Merlier nog als topfavoriet zouden zeggen. Hij heeft het rechtstreeks duel gewonnen in de Baloise Belgium Tour."

"Merlier is qua pure sprintsnelheid ook de snelste man ter wereld volgens mij, dus ook van België", klonk het onder meer in Café Koers. Philipsen maakte wel indruk door de eindzege te pakken in die ronde. En er zijn nog snelle mannen die zich dit jaar al lieten opmerken in het peloton.

Een late uitval of andere opties?

Denk daarbij onder meer aan Tom Crabbe, de snelle man van Flanders Baloise. Of Jordi Meeus, die al knappe races wist te winnen dit seizoen. En ook een renner als Arnaud De Lie mag je ook nooit gaan afzwakken. 

En wat als er toch gekozen wordt voor een aanval? Dan komen snelle en sterke mannen als Florian Vermeersch of tijdrijder-in-vorm Alec Segaert misschien wel in aanmerking. Een late uitval zoals in de Giro d'Italia mag daarbij ook tot de mogelijkheden behoren. Een strijd van de grote blokken tegen de rest? Spannend lijkt het sowieso te gaan worden.

Onze sterren

**** Tim Merlier
*** Jasper Philipsen - Jordi Meeus
** Tom Crabbe - Milan Fretin - Alec Segaert
* Tim Wellens - Jasper Stuyven - Arnaud De Lie - Milan Menten 

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