Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

De Fransen hebben een pak goede renners rondrijden, met Paul Seixas op kop. Ook David Gaudu is een grote naam bij onze zuiderburen. De renner van Groupama-FDJ United reageert nu fel op de kritiek van een ploegmaat.

David Gaudu is niet de eerste de beste. De klimmer uit Landivisiau won in zijn carrière al vier ritten in de Vuelta en werd ook al eens tweede in het eindklassement van de Ronde van het Baskenland.

Allergische reacties

Ook in de Tour liet hij al mooie dingen zien met een vierde plaats in de editie van 2022. De grote hoop van de Fransen om de Tour te winnen kon hij daarna niet inlossen en dit seizoen kon hij nog niet winnen.

Begin mei van dit jaar trok de 29-jarige Fransman aan de alarmbel, nadat hij in het voorjaar last kreeg van allergische reacties. "Ik moest in de winterperiode vanaf een heel laag punt weer opbouwen. Ik trap momenteel gewoon 50 watt minder dan gebruikelijk", werd hij in gesprek met Ciclo21 geciteerd door WielerFlits.

"We zullen zien", vertelde hij over zijn herstelproces. "Misschien komen de goede tijden wel in juli, tijdens de Tour de France. Dan kunnen we ook een punt zetten achter de voorbije maanden."

Niet naar de Tour

Gaudu behoorde aanvankelijk tot de Tour-selectie van Groupama-FDJ United, maar heeft besloten om zijn plaats af te slaan aan iemand die beter is voorbereid. Dat vertelde hij in een interview met RMC.





Hij reageerde ook op een artikel in Le Parisien, waarin een anonieme ploegmaat zich kritisch uitliet over de klimmer. Die had het onder meer over het gebrek aan passie bij Gaudu, die steeds minder steun zou krijgen in zijn eigen team.

Geen verklaring voor de kritiek

."Ik heb geen verklaring voor de kritiek die op mij gericht is. De controverse van de afgelopen dagen kan me geen reet schelen!", vertelde Gaudu, die nog een contract heeft tot eind 2027 bij Groupama-FDJ United.

Het is in de huidige situatie de vraag of hij die overeenkomst zal uitdoen. Het is ook niet meteen duidelijk wat nu de volgende koers van Gaudu wordt, die sinds 17 mei aan geen enkele wedstrijd meer deelnam.