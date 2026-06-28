UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter David Lappartient geeft niet vaak interviews. Maar als hij iets te zeggen heeft, dan is het er vaak wel knal op. Deze keer heeft hij onder meer gepleit voor kleinere ploegen in de Tour de France én ook meer ploegen.

UCI-voorzitter David Lappartient heeft opnieuw gepleit voor een budgetplafond in het wielrennen en stelde voor om de omvang van de teams in de Tour de France te verkleinen, terwijl het aantal deelnemende teams juist wordt uitgebreid.

Tijdens een online bijeenkomst die in de aanloop naar de Tour de France door Warner Bros. Discovery was georganiseerd, betoogde UCI-voorzitter David Lappartient dat een budgetplafond noodzakelijk is om de concurrentie in het peloton te waarborgen en te voorkomen dat teams de beste renners van de sport voor zich opeisen.

David Lappartient wil een budgetplafond in het wielrennen

"We hebben hier anderhalf jaar lang intensief aan gewerkt, samen met de teams en specifiek met de AIGCP, waarbij aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd in extern advies", aldus Lappartient. De voorbije maanden en jaren is dat idee al meermaals ten berde gebracht.

"Het systeem voor een budgetplafond was klaar voor invoering, maar destijds stonden de teams er negatief tegenover. Het verbaasde ons enorm dat juist de kleinere teams tegenstemden." Hoewel de oorspronkelijke voorstellen werden afgewezen, gelooft Lappartient dat de meningen daarover inmiddels zijn veranderd.

Kleinere teams in de koers

"Ondanks de aanvankelijke afwijzing door de kleinere teams – die naar mijn mening tegen hun eigen belang in handelden – is er nu een breed gedragen consensus over de noodzaak van een budgetplafond. Mijn standpunt was duidelijk: zonder budgetplafond zullen de rijkste ploegen hun inkomsten steeds verder vergroten en de beste renners voor zich opeisen, waardoor het voor kleinere teams nog moeilijker wordt om te overleven. Een dergelijk scenario is schadelijk voor de sport."





Ondertussen gaf Lappartient ook aan dat hij graag naar ploegen van zes renners zou gaan in de koers en dat hij ook meer teams zou willen toelaten bij de grote races, zo ook bij de Tour de France. Het ploegenspel zou zo anders gespeeld kunnen/moeten worden ...