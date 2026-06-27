Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Binnen exact één week start de Tour de France. Le Grand Départ vindt dit jaar plaats in Barcelona en serveert een ploegentijdrit van zo’n 19,6 kilometer. Het Red Bull-BORA-hansgrohe van Remco Evenepoel is een van de favorieten, maar Belgisch bondscoach Serge Pauwels waarschuwt voor een dark horse.

De ploegentijdrit start en komt aan in Barcelona. Onderweg moeten de renners onder meer de Montjuïc bedwingen. Dat is een klim van 1,1 kilometer aan 5,1%.

Alpecin-Premier Tech als kanshebber?

In deze ploegentijdrit telt de tijd van de winnaar en krijgt iedereen zijn eigen tijd, terwijl dat normaal gezien de tijd van de vierde renner is. Dat is toch een heel ander gegeven, ziet ook Belgisch bondscoach Serge Pauwels in de podcast De Koffiestop.

Verschillende ploegen die normaal niet als kanshebber worden gezien, ruiken door het nieuwe format nu mogelijk hun kans. Pauwels denkt dat Alpecin-Premier Tech zich bijvoorbeeld niet kansloos acht.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel werkte in de individuele tijdrit van de Ronde van Zwitserland alvast een generale repetitie af. Hij werd er knap tweede.

"Dat Van der Poel vol gegaan is in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland, is omdat ze bij Alpecin-Premier Tech ook denken: dit kunnen wij misschien ook wel. Ze hebben Rickaert en een aantal jongens die een paar kilometer héél hard kunnen rijden. Die mogen direct lossen."





"Dan moeten ze Van der Poel lanceren naar het heuveltje", legt Pauwels een mogelijk plan op tafel. "Zo’n explosieve laatste één à twee kilometer ligt hem goed. En dan zijn er nog kansen om in de dagen nadien de gele trui te pakken voor Van der Poel."

Mûr de Bretagne

De andere ploegen willen dat niet zomaar laten gebeuren. Remco Evenepoel heeft de ploegentijdrit met stip aangeduid in zijn agenda en mikt zelf op het geel.

Ook Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG zullen meteen een statement willen maken richting Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike. En dan zijn er uiteraard nog een pak ploegen die met ambities starten.

Als het Van der Poel toch zou lukken om het geel te pakken, zou dat voor de tweede keer zijn in zijn carrière. Hij flikte het al eens in de openingsrit van de Tour van 2021 na een indrukwekkende overwinning op de Mûr de Bretagne.