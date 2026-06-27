Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Het BK tijdrijden heeft een mooie strijd opgeleverd tussen winnaar Alec Segaert en runner-up Tim Wellens. Daarachter was het verrassend Vlad Van Mechelen die met het brons ging lopen. De 22-jarige renner gunt ons een inkijk in zijn stormachtige ontwikkeling in het tijdrijden.

Segaert was een van de favorieten voor de titel en deed zijn status alle eer aan. Hij deelde uitstekend in en reed de 20,7 kilometer op 24 minuten en 56 seconden.

Tim Wellens kwam uiteindelijk zes seconden tekort om de titel te pakken. De derde plaats was voor Vlad Van Mechelen op 14 seconden. Hij hield nog net Rune Herregodts af.

Mooi BK voor Bahrain Victorious

Het werd zo een mooi BK voor Bahrain Victorious dat met het goud en het brons aan de haal ging. Dat Segaert goud pakte, is geen grote verrassing. Dat Van Mechelen het brons pakte, wel.

Hij speelde al even met het idee om zich wat meer toe te leggen op het tijdrijden. "Ik werd een beetje gefrustreerd", vertelt Van Mechelen bij Sporza. "Ik kan goede 'nummers' rijden en ik ben geen camion op de fiets. Waarom kan ik ook geen goede tijdrit rijden?"

Segaert als zijn grote voorbeeld

Alec Segaert is daarbij blijkbaar zijn grote voorbeeld. "Stiekem kijk ik naar hem op", verklapt Van Mechelen. "Eerder deze week hebben we samen verkend. Ik reed naast hem en als ik zag hoe hij op de fiets zat... Daar werd ik een beetje jaloers van."

Hij besloot dan maar om drastisch in te grijpen en zijn slijpschijf boven te halen. "Ik heb een paar dingen van mijn fiets gezaagd en aangepast, omdat ik dacht: dat ziet er toch beter uit." Met het verhoopte resultaat.

Tweede podiumplek

Voor Van Mechelen – die Litouwse roots heeft – is het zijn tweede podiumplek van het seizoen. Eerder werd hij ook al derde in de derde rit van de Ronde van Zwitserland. Hij bevestigt zo zijn status als groot talent.