Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Tadej Pogacar heeft er al een geweldig 2026 opzitten. En dus lijkt de vraag niet of hij de Tour de France zal winnen, maar met hoeveel minuten voorsprong en met hoeveel ritzeges. En mikt hij ook opnieuw op de bolletjestrui en/of de groene trui?

Van dominantie gesproken ... Tadej Pogacar doet eigenlijk wat hij zelf wil. Had hij echt gewild, dan had hij mogelijk zelfs vier etappes gewonnen. Enkel in massasprinten is hij nog net niet bevlogen genoeg om mooie resultaten neer te zetten op dit moment.

Hoewel: zijn slechtste resultaat was dit seizoen een twaalfde plaats in een groep van meer dan 80 man. Dus ook in de massasprint in de Ronde van Zwitserland was hij nog bij de beteren mee over de streep. Misschien kan hij zo wel nog voor de groene trui gaan in de Tour de France?

Tadej Pogacar wil zijn vijfde Tour de France afvinken

En dus kan hij steeds meer dingen gaan afvinken. Het volgende doel? Dat is een vijfde eindzege in de Tour de France, waardoor hij naast de andere grootheden komt te staan. Indurain, Anquetil, Hinault en utieraard Eddy Merckx deden het hem voor.

Jeroen Swart is 'Professor of Sports Medicine' aan the Universiteit van Kaapstad. Hij is specialist in Sports Medicine. Hij liet zich uit over wat er nog mogelijk is met Tadej Pogacar en waarheen dat allemaal nog kan gaan leiden.

De beste Pogacar nog op komst?

Of we de beste Pogacar nog niet gezien hebben? "Dat zou heel lastig te voorspellen zijn. Ik zou al tevreden zijn met dezelfde Tadej die we in eerdere Tours hebben gezien; dat zou geweldig zijn. Als hij zich nog verder weet te verbeteren, zou dat natuurlijk mooi meegenomen zijn. Ik durf niet goed te zeggen of dat nog mogelijk is, maar laten we afwachten."



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"Ik sluit niets uit. Hij blijft ons verrassen, en gezien zijn niveau is elk jaar weer een verrassing wat betreft zijn vermogen om hier en daar nog wat te verbeteren. Ik zou het dus niet uitsluiten, maar ik denk dat de kans dat hij nog een stap kan zetten, met elk seizoen kleiner wordt", klinkt het bij Swart tegen Cyclingnews.