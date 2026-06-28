Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten
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Remco Evenepoel won al eens een grote ronde en werd al eens derde in de Tour de France. Wat mogen we van de man uit Schepdaal verwachten in de Tour de France van 2026? Zelf lijkt hij alvast met veel vertrouwen toe te leven naar zijn nieuwe poging.

Aernout Van Lindt

Evenepoel prikt naar de concurrentie

Remco Evenepoel heeft ook nog even geprikt naar de concurrentie in zijn voorbeschouwing via zoom op de Tour de France. Zo ziet hij een gebrek aan koers als Tadej Pogacar er vandoor trekt, zo ook bijvoorbeeld in de Ronde van Zwitserland onlangs.

“Ik vind het soms jammer dat als hij wegrijdt, er daarachter geen strijd meer is. Op Carapaz na heeft niemand hem proberen volgen. Dat is soms jammer om te zien, dat ze niet proberen. Ach ja, als het te hard gaat om te volgen, kan je er niks aan doen. Dan rijdt hij gewoon weg. Ik probeer sowieso niet te veel conclusies te trekken uit die rittenkoersen", aldus Evenepoel.

Remco Evenepoel won al eens een grote ronde en werd al eens derde in de Tour de France. Wat mogen we van de man uit Schepdaal verwachten in de Tour de France van 2026? Zelf lijkt hij alvast met veel vertrouwen toe te leven naar zijn nieuwe poging.

Remco Evenepoel zal er dit weekend niet bij zijn op het BK in Brasschaat, omdat hij zich toelegt via stages op de start van de Tour De France en dus zonder koersdagen of wedstrijden. Wat zijn forfait kan betekenen voor zijn Tour? Daarover is er juridisch mogelijk nog wat gehakketak mogelijk.

Maar ondertussen is Evenepoel zelf zich volop aan het voorbereiden. En hij blaakt van vertrouwen en ambitie om er in de Tour de France 2026 te staan. Te beginnen met het openingsweekend en mogelijke winst in de ploegentijdrit?

Remco Evenepoel droomt van het geel

"Geel is natuurlijk een droom, maar iedereen zal daarnaartoe gewerkt hebben. Je focust op het werk van je eigen team. Voor het klassement zal die tijdrit niet veel veranderen, je moet het nemen als een kans op een ritzege mét natuurlijk het geel op het einde van de dag."

"Het is een kans om met de ploeg de etappe te winnen. De laatste kilometer loopt serieus op, dus zullen we zo rap mogelijk naar boven rijden. In de laatste kilometer is het voor alle kopmannen in de Tour ieder voor zich."

Het verschil met 2025 is groot volgens Remco Evenepoel

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Maar het lijkt nu al duidelijk: Evenepoel voelt zich goed. "Ik kwam vorig jaar uitgewrongen aan de start van de Tour, nu zal dat in een goede balans zijn. We hebben het gewichtsverlies op een slimme manier aangepakt. Mijn gewicht is gezakt, maar de power is gebleven. De trainingen zijn vlot verlopen."

"Vorig jaar kon ik bijna geen blokken afwerken in mijn laatste hoogtestage. Nu heb ik alles kunnen doen, ook in de extreme hitte. Ik ben supertevreden met de evolutie die ik heb doorgemaakt. Ik sta met een heel ander gevoel aan de start", is hij duidelijk bij Sporza.

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