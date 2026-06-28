Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

De Tour de France 2025 maakte opnieuw pijnlijk duidelijk dat Tadej Pogacar mijlenver boven de rest uitsteekt momenteel. Zelfs ondanks een mindere derde week kon niemand hem echt gaan bedreigen. Hoe los je dat op?

“Het ging zo makkelijk voor Pogacar dat hij in een bore-out is gesukkeld: hij was totaal verveeld geraakt. Wat moet je doen om een spannende Tour te krijgen?”, vroeg Jan Bakelants zich luidop af in HUMO. Daarmee bond hij meteen de kat de bel aan over wat de Tour de France van 2025 gaf en de Tour van 2026 liever niet zou geven.

Meer tijdritten in de Tour de France steken om hem spannender te maken?

Waarop Frank Boeckx meteen opperde om tijdritten in de Tour de France te steken. Een idee dat Bakelants zeer genegen is: “Ik begrijp niet dat ze dat niet doen. Stel: je hebt twee tijdritten vóór de bergen en Remco leidt met twee minuten voorsprong in het klassement.”

“Dan nog zal Pogacar winnen, maar we zouden wel drie dagen lang in de bergen aan ons scherm gekluisterd zitten. Alles zou daarna nog moeten gebeuren in de Alpen. Nu moest ik in de laatste week radiocommentaar geven terwijl Pogacar volslagen apathisch rondreed en er niks meer te beleven viel.”

Tadej Pogacar had geen zin meer in de laatste week van Tour de France, zo leek het

Onder meer de rit naar de Mont Ventoux werd in de laatste week heel saai, omdat Pogacar geen zin meer had. En ook in de Alpen gaf hij al de ritten weg, ook al zou hij heel makkelijk weg kunnen rijden zijn. Of dat was toch minstens het idee dat wij kregen na het bekijken van die Tour de France - iets wat de analisten dus ook zagen.

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Het maakte er de Tour op zich niet leuker op. En als de Sloveen op een of andere manier toch op een paar minuten achterstand zou staan, dan is hij minstens iets langer verplicht om aan te gaan vallen. Is het een optie?