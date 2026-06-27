Grote naam in het peloton kondigt zijn afscheid aan

Ook Uno-X Mobility bereidt zich volop voor op de Tour de France. De Noorse formatie wil met Tobias Halland Johannessen een goed klassement rijden en mikt daarnaast op ritzeges met enkele vrijbuiters. Magnus Cort Nielsen is daar een van.

De 33-jarige Magnus Cort Nielsen is ondertussen al een oudgediende in het peloton. De sterke Deen won al twee ritten in de Tour, zes etappes in de Vuelta en één rit in de Giro. Mooie adelbrieven.

Cort Nielsen zet er een punt achter

Hij zal dit jaar zijn laatste Grande Boucle rijden, omdat hij er aan het einde van 2026 mee ophoudt. Dat maakt zijn ploeg Uno-X Mobility bekend op de teamwebsite.

Cort Nielsen wil meer tijd gaan maken voor andere dingen in het leven. "Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op mijn best presteer, maar ik doe dit al vele jaren, en je moet veel opofferen om er deel van uit te maken. Uiteindelijk ben je klaar om ermee te stoppen", zegt hij.

Doelen dit seizoen

Dat hij zijn plek in het profpeloton nog meer dan waard is, bewees de vrijbuiter met een zege in de tweede rit van de Ronde van Catalonië en een derde plaats in een etappe van de Ronde van Zwitserland. Hij stelt zich nu nog enkele doelen voor dit seizoen.

"Ik ga er alles aan doen om nog een paar mooie resultaten te boeken", klinkt het. "In de Tour de France zou het fantastisch zijn om zelf een goed resultaat neer te zetten of om Tobias te helpen een goed klassement te rijden."

Naar de Vuelta?

"Misschien rijd ik ook wel de Vuelta. Een overwinning in een grote ronde in mijn laatste seizoen zou een prachtige afsluiter zijn van mijn professionele wielercarrière", denkt hij.

Cort Nielsen rijdt sinds 2024 voor Uno-X Mobility. Daarvoor was hij ook actief voor onder meer EF Education-EasyPost, Astana Pro Team en Orica-Scott. Bij dat laatste team maakte hij in 2014 de overstap naar de WorldTour, een beslissing die hem geen windeieren zou leggen.