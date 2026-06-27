Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Remco Evenepoel op het BK Tijdrijden vrijdag, maar ook geen Remco Evenepoel zondag tijdens de wegrit. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben met oog op de Tour de France. Zijn ploeg heeft nu ook eindelijk een reactie gegeven.

Remco Evenepoel wilde zich zonder wedstrijd voorbereiden op de Tour de France, een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Hij liet onder meer de Ronde van Zwitserland links liggen en doet nu hetzelfde met het BK in Brasschaat. Vrijdag paste hij al voor de tijdrit, zondag doet hij hetzelfde voor de wegrit.

Wie zijn kat stuurt en geen geldige reden geeft, wordt eventjes op de pijnbank gezet en dus geschorst. Dat zou betekenen dat de Tour-start (4 juli) in gevaar komt voor Evenepoel. Bij niet-naleving van de initiële schorsing volgt een schorsing van veertien dagen en een boete.

Team komt met cryptische boodschap over Remco Evenepoel

En dus moet Evenepoel een ziektebriefje kunnen voorzien om het BK zondag aan zich voorbij te kunnen laten gaan. De kans dat ze vanuit Belgian Cycling een controlearts op hem zullen afsturen is niet meteen groot, maar toch: juridisch gezien is het een gevaarlijk spel.

Evenepoel heeft een vergunning nodig om in principe te kunnen starten aan de Tour de France begin juli. Zijn team is nu met nieuws naar buiten gekomen over het BK: Remco Evenepoel zal zondag wel degelijk niet starten in het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat. 

Evenepoel voelt zich in prima conditie

Persman Gabriele Uboldi hield het bij de korte mededeling dat Evenepoel zich niet geroepen voelt om zondag mee te doen. "Het team zal snel met meer uitleg komen." Er zal dus een ziektebriefje aan te pas (moeten) komen om hem te vrijwaren van erger.

Lees ook... 📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

Evenepoel zelf? Die lijkt klaar voor de Tour de France. "In tegenstelling tot vorig jaar heb ik nu al mijn blokken kunnen afwerken op stage. Mijn gewicht is gezakt, maar de power is gebleven. Vergeleken met vorig jaar ben ik supertevreden. Ik start in de best mogelijke conditie en ben tevreden met waar ik sta", citeerde Sporza uit de Zoom-meeting.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

09:00
'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

08:00
Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

07:00
Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

21:00
📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

12:30
‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

20:00
Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

19:00
"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

18:30
Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

17:52
Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

16:26
Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

15:30
Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

14:30
Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

13:30
📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

11:30
Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

10:25
‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

26/06
Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

26/06
📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

26/06
Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

26/06
Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

25/06
🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

25/06
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

25/06
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

25/06
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

25/06
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

25/06
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

25/06
"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

25/06
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

25/06
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

25/06
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

25/06
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

25/06
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

25/06
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

25/06
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

25/06
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

25/06
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

24/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Chris Horner Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Sandrine Tas Tom Dumoulin Demi Vollering Amaury Capiot Wilco Kelderman Eddy Merckx Michael Rasmussen Kevin Hulsmans Jonas Vingegaard Rasmussen Eddy Planckaert Philippe Gilbert Tim Wellens Matteo Jorgenson Jens Voigt

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved