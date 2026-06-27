Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Geen Remco Evenepoel op het BK Tijdrijden vrijdag, maar ook geen Remco Evenepoel zondag tijdens de wegrit. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben met oog op de Tour de France. Zijn ploeg heeft nu ook eindelijk een reactie gegeven.

Remco Evenepoel wilde zich zonder wedstrijd voorbereiden op de Tour de France, een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Hij liet onder meer de Ronde van Zwitserland links liggen en doet nu hetzelfde met het BK in Brasschaat. Vrijdag paste hij al voor de tijdrit, zondag doet hij hetzelfde voor de wegrit.

Wie zijn kat stuurt en geen geldige reden geeft, wordt eventjes op de pijnbank gezet en dus geschorst. Dat zou betekenen dat de Tour-start (4 juli) in gevaar komt voor Evenepoel. Bij niet-naleving van de initiële schorsing volgt een schorsing van veertien dagen en een boete.

Team komt met cryptische boodschap over Remco Evenepoel

En dus moet Evenepoel een ziektebriefje kunnen voorzien om het BK zondag aan zich voorbij te kunnen laten gaan. De kans dat ze vanuit Belgian Cycling een controlearts op hem zullen afsturen is niet meteen groot, maar toch: juridisch gezien is het een gevaarlijk spel.

Evenepoel heeft een vergunning nodig om in principe te kunnen starten aan de Tour de France begin juli. Zijn team is nu met nieuws naar buiten gekomen over het BK: Remco Evenepoel zal zondag wel degelijk niet starten in het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat.

Evenepoel voelt zich in prima conditie

Persman Gabriele Uboldi hield het bij de korte mededeling dat Evenepoel zich niet geroepen voelt om zondag mee te doen. "Het team zal snel met meer uitleg komen." Er zal dus een ziektebriefje aan te pas (moeten) komen om hem te vrijwaren van erger.



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Evenepoel zelf? Die lijkt klaar voor de Tour de France. "In tegenstelling tot vorig jaar heb ik nu al mijn blokken kunnen afwerken op stage. Mijn gewicht is gezakt, maar de power is gebleven. Vergeleken met vorig jaar ben ik supertevreden. Ik start in de best mogelijke conditie en ben tevreden met waar ik sta", citeerde Sporza uit de Zoom-meeting.