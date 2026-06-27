'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

Paula Blasi is een van de aankomende toppers in het vrouwenwielrennen. En dus ook een zeer gegeerde renster. Dat levert nu ook een ongeziene topdeal op, waarbij voor het eerst over miljoenen gesproken zal worden.

Paula Blasi ligt dit seizoen onder contract bij UAE Team ADQ en daar heeft ze ook voor de volgende jaren nog een contract, maar er was wel een clausule opgenomen in dat contract waardoor ze vroegtijdig zou kunnen vertrekken.

Van die clausule gaat ze nu volgens Wielerflits gebruik maken om te vertrekken naar Movistar. Daar kan ze elk jaar bijna een miljoen euro gaan verdienen en ze zou er een meerjarige miljoenendeal willen afsluiten vanaf 2027.

Movistar haalt Paula Blasi weg bij UAE Team ADQ

Na geruchten over een overstap naar Lidl-Trek is het dus Movistar dat het jonge raspaardje in huis weet te halen. UAE Team ADQ wilde graag met Blasi door, maar het toptalent was niet te houden en ging voor de fel verbeterde voorwaarden. Movistar was al maanden en maanden aan het proberen om Blasi naar hun team te halen en dat is nu dus eindelijk gelukt.

En zo kan ze misschien het Spaans vrouwenwielrennen wel groot gaan maken bij een ploeg uit eigen land. Blasi is 23 en won dit jaar al heel wat mooie koersen, waardoor ze mag gezien worden als een van de beste rensters van het moment.

Toptalent Paula Blasi gaat miljoenen verdienen bij Movistar

Elk jaar zal Blasi bijna een miljoen euro scheppen bij Movistar, waardoor ze er zeker niet slechter van zal worden. Dit seizoen won de jonge renster al Durango Durango, de Tour Féminin des Pyrénées en de Ronde van Catalonië - vaak ook met een of meerdere etappezeges. De komende jaren mag van haar veel verwacht worden.





Mogelijk gaat Movistar nog een keertje gaan shoppen bij UAE Team ADQ. Ze zouden ook de goede vriendin en vertrouwelinge van Blasi - Aida Nuño - willen wegkapen bij de formatie. Op die manier wordt dus gedacht aan een dubbelslag.