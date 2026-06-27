Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

Paul Seixas is amper bezig aan zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau, maar de strijd om zijn handtekening lijkt nu al losgebarsten. Volgens recente berichten ligt er zelfs een astronomisch salaris op tafel.

Heel het peloton aast op Franse sensatie

Paul Seixas geldt als een van de grootste wielertalenten van zijn generatie. De Fransman maakte vorig seizoen de overstap vanuit het opleidingsteam van Decathlon CMA CGM en liet vrijwel meteen zien dat hij thuishoort tussen de wereldtop.

Zijn doorbraak kreeg in 2026 een vervolg. Seixas verzamelde niet alleen indrukwekkende ereplaatsen, maar schreef ook grote wedstrijden op zijn naam. Zijn prestaties in de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl bevestigden dat hij meer is dan een veelbelovend talent. Steeds vaker wordt hij genoemd als een toekomstige uitdager van Tadej Pogačar.

Opvallende ploeg mengt zich in de strijd

Volgens wielerjournalist Daniel Benson heeft zich ondertussen een verrassende kandidaat gemeld om Seixas los te weken bij Decathlon CMA CGM. Niet een traditionele WorldTour-grootmacht, maar Pinarello-Q36.5 zou bereid zijn bijzonder ver te gaan.

De Zwitserse ploeg wil zich de komende jaren definitief tussen de elite nestelen en ziet in Seixas de ideale kopman voor de toekomst. Daarbij zou geld geen enkel obstakel vormen.

Ongeziene financiële slagkracht

De cijfers die circuleren zijn ronduit spectaculair. Er wordt gesproken over een mogelijk salaris van ongeveer 13 miljoen euro per seizoen. Dat zou van Seixas meteen dé bestbetaalde wielrenner ter wereld maken.





De financiële mogelijkheden van Pinarello-Q36.5 zijn volgens Benson te danken aan miljardair Ivan Glasenberg, die de ploeg ondersteunt. Eerder maakte die kapitaalkrachtige backing ook al de komst van Tom Pidcock mogelijk.

Blijft Decathlon nog aan boord?

Toch lijkt een transfer niet meteen voor de hand te liggen. Seixas ligt nog tot eind 2027 vast bij Decathlon CMA CGM en de Franse ploeg zal haar grootste goudhaantje niet zomaar laten vertrekken.

Maar in het moderne wielrennen kunnen uitzonderlijke bedragen veel veranderen. Mocht Pinarello-Q36.5 daadwerkelijk bereid zijn zulke bedragen op tafel te leggen, dan zou een van de meest opvallende transfers van de laatste jaren zomaar werkelijkheid kunnen worden. Eén ding staat vast: de naam Paul Seixas zal de komende transferperiodes nog vaak opduiken.