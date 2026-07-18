Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden
Foto: © photonews
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Nog een dikke week tot het einde van de Tour de France 2026. Dan weten we alweer meer over wie de prijzen zal gepakt hebben. En is het tijd om een en ander om te zetten in harde euro's op diverse tourcriteriums. Hoewel ... Tadej Pogacar blijkt te duur.

Het is een jaarlijks fenomeen net na de Tour de France: de zogeheten natourcriteriums. In Aalst bestaat dat al bijna zo lang als de Tour de France zelf. Jaar na jaar komen de grootste toppers uit het peloton naar Oost-Vlaanderen om er te racen in het eerste criterium na de Tour de France.

Dit jaar zal het evenwel anders lopen, want Tadej Pogacar zal er alvast zeker niet bij zijn in Aalst. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. Ze vinden het risico te groot, omdat de vraagprijs van de Sloveense alleskunner te hoog ligt. 

Tadej Pogacar vraagt 100.000 euro voor criterium

"We kunnen hem eenvoudigweg niet betalen”, is Renno Roelandt zeer duidelijk over de afwezigheid van Pogacar in Aalst. En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: “Als organisator van een gratis criterium kunnen we het bedrag dat hij vraagt eenvoudigweg niet aan. Het financieel risico is te groot." Dat bedrag zou liefst 100.000 euro zijn.

"Ik ga er van uit dat een van de andere wedstrijden hem misschien wel zal vastleggen. Maar garantie dat hij komt, heb je natuurlijk niet. Veel hangt af van zijn eigen plannen. Voor een renner als Tadej Pogačar is de verdienste van een na-tourcriterium maar peanuts", aldus Roelandt.

Ook Boxmeer hoopt niet op Tadej Pogacar

“Het echte vastleggen van de namen zal pas volgende week gebeuren, wanneer de Tour op zijn einde loopt. Dat is altijd hectisch, maar uiteindelijk valt alles in zijn plooi. Ik hoop dat ik Remco Evenepoel kan strikken", heeft hij er nog goede hoop in.

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Ook het na-tourcriterium in het Nederlandse Boxmeer rekent niet op de komst van Pogacar. “Als ik eerlijk ben, verwacht ik niet dat Pogačar komt, om een aantal redenen”, zegt organisator Pierre Hermans daarover in het Algemeen Dagblad. "Je hebt het niet in de hand."

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