Ploeg Jasper Philipsen slijpt de messen: "De moeite"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Ploeg Jasper Philipsen slijpt de messen: "De moeite"
Foto: © photonews
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Het leverde uiteindelijk amper vijf punten op, het harde werk van Alpecin-Premier Tech. Toch is de strijd om het groen zeker nog niet gestreden, temeer ze met Mathieu van der Poel nog een extra wapen hebben om in de strijd te gooien de komende week.

Het was een opmerkelijk zicht. Op de twee kopmannen voor geel na reed heel Lidl-Trek zich vrijdag aan gort om Mads Pedersen toch maar mee aan boord van de kopgroep te krijgen. Uiteindelijk moest de Deen met een groepje van twintig kilometers lang achtervolgen.

Het zou lukken en in de tussensprint zou Mads Pedersen tweede worden. Hij werd verslagen door Jasper Philipsen, maar kon op zijn beurt wel Biniam Girmay kloppen. Philipsen had gehoopt een slagje te slaan van 25 punten, maar het werden er dus 'amper' vijf.

Jasper Philipsen geeft de strijd om groen nog niet op

In de stand om de groene trui heeft Mads Pedersen nu 377 punten. Dat zijn er 41 meer dan Jasper Philipsen, 44 meer dan Biniam Girmay en 70 meer dan Tim Merlier - die niet mee was in de vlucht van vrijdag en zo een slechte zaak doet. Tadej Pogacar verzamelde nog maar 107 punten en lijkt zo niet mee te gaan doen om groen dit seizoen - iets wat gezien de nieuwe regels wel te verwachten was.

Volgende week is er nog een mogelijke sprintkans na een zware rit, terwijl er ook in Parijs mogelijk nog een mogelijkheid ligt tot sprinten. En tussendoor zijn er nog veel tussensprints waar ook nog punten kunnen worden gepakt.

Alpecin-Premier Tech slijpt de messen voor groen in Parijs

Het zal alvast uitkijken zijn naar wat er zaterdag en zondag zal gebeuren, wanneer de sprint vrij snel na de start komt. Mads Pedersen reed zich vrijdag helemaal leeg en dus kan het zomaar zijn dat hij dit weekend niet aan sprinten komt. 

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Doet Philipsen dan een slagje met uitstel voor het groen? "Ik blijf er ook van overtuigd dat het nog altijd kan. Zo ver is dat groen niet weg", aldus ploegleider Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad. "Ik vind het nog altijd de moeite om voor te gaan. Trouwens: de Tour duurt nog een dikke week. Er kan nog van alles gebeuren."

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