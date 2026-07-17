Het blijft een eendagsfestival: ontbrak het Van der Poel aan zin? Speculatie laat niet op zich wachten

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Het blijft een eendagsfestival: ontbrak het Van der Poel aan zin? Speculatie laat niet op zich wachten
Foto: © photonews
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Zowat een derde van het peloton ging in de ontsnapping en Mathieu van der Poel was daar niet bij. Zijn afwezigheid vooraan was misschien wel de grootste verrassing van de dag.

Van der Poel had zelf de verwachtingen de hoogte ingejaagd door voorafgaand aan de start bij de NOS te stellen dat er wel een kans was dat hij mee zou gaan in de ontsnapping. ''Ik denk wel dat Pogacar een kopgroep weg laat rijden'', voorspelde Mathieu correct. ''Er is een klein kansje dat ik daarbij ben'', voegde Van der Poel eraan toe.

Toegegeven: dat is nu ook niet bepaald enthousiast garanderen dat hij zeker in de aanval zou gaan. Maar als Van der Poel de deur open zet en je het profiel van de etappe erbij haalt, was de kans toch groot dat hij zich zou mengen in de strijd. Tot het eerste klimmetje van de dag was er een lange vlakke aanloop: dit moest toch iets voor Mathieu zijn.

Schrikte Ballon d'Alsace Van der Poel af?

''Het is niet op mijn lijf geschreven'', hield hij vol. Dan ging het vooral over de Ballon d'Alsace. Niemand verwachtte dat Van der Poel zomaar zou winnen, maar hij mocht toch vooraan mee zijn. In het peloton viel er voor hem toch ook niets te doen. Een paar dagen geleden viel hij zelfs aan wanneer een massasprint verwacht werd. 

In totaal kroop 57 man in de vlucht. Maar geen VDP. Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem vroeg zich af of het hem aan zin ontbrak. ''Dat moet haast wel'', merkte Karsten Kroon op. Want zat iedereen die wilde mee zijn nu in de vlucht? ''Dat is misschien ook overdreven'', temperde de ex-renner. Het Van der Poel-festival blijft voorlopig een eendagsfestival, zoals hij dat zelf zo mooi zei in zijn flashinterview na zijn ritzege.

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