Lucien Van Impe verrast: "Evenepoel kan voor groen gaan, maar ..."

Hoe groot is het geloof in Remco Evenepoel? De laatste Belgische tourwinnaar, Lucien Van Impe, is formeel: Evenepoel zal hem niet meteen gaan opvolgen als tourwinnaar. En dus wordt het minstens 51 jaar wachten op een nieuwe eindzege.

Het is precies vijftig jaar geleden dat een Belgische wielrenner de Tour de France won. Krijgen we vijftig jaar later een Belgische opvolger? Volgens Lucien Van Impe nog niet meteen, want Evenepoel gaat tekort komen tegen Pogacar en co.

“Evenepoel is een klasbak. Ik ben supporter. Zo’n coureur, hij kan alles winnen, maar niet het eindklassement van de Tour. Hij is veel beter dan ik was, maar ik zou nooit schrik gehad hebben van Evenepoel in de Ronde van Frankrijk."

Lucien Van Impe wil dat Evenepoel gaat voor etappes

"In mijn vijftien rondes heb ik er vijftig gezien die bergop even goed waren als hij", aldus een zeer duidelijke Lucien Van Impe daarover in Het Laatste Nieuws. Volgens de gewezen tourwinnaar zou Evenepoel er beter aan doen op ritten te mikken.

"Hij is niet achterlijk. Als hij top is, kan hij derde worden. Maar wat betekent dat voor zo’n coureur? Dat hij ne keer gaat om drie of vier etappes te winnen. Die ruimte om mee te schuiven krijg je pas als je 20ste staat op tien minuten. En dan kan hij voor de groene trui gaan. Groen, ja. Ik geloof daar echt in, hij kan van iedereen wegrijden."

Remco Evenepoel te oud voor de Tour de France

"Om de Tour te winnen is hij al te oud geworden. Akkoord, hij is 26 jaar en ik was 29 toen ik de Tour won, maar hij gaat bergop niet meer beter worden en ondertussen zitten er alweer twee nieuwe klaar die beter zijn dan hij", is Van Impe wel heel duidelijk over Remco Evenepoel.



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Eerder dit jaar leek Van Impe tijdens Velofollies meer vertrouwen te hebben in Jarno Widar. Dan hebben we het wel over de lange termijn, want het twintigjarige talent van Lotto-Intermarché moet nog stappen zetten uiteraard.