Zorgde Belg voor het beeld van de Tour de France? "Niet als een pipo"

Een van de 57 vluchters op vrijdag was Vlad Van Mechelen. Maar doordat de kloof tussen de leiders en het peloton toch vrij groot werd en er schrik was dat Tom Pidcock te veel minuten zou terugpakken in het klassement, moest hij gaan helpen achteraan.

Vlad Van Mechelen was een van de 57 renners die mee was in de vlucht op vrijdag. Toen hij doorkreeg dat hij de race niet zou gaan winnen, koos hij er voor op aangeven van de ploeg om dan maar in het peloton nog wat te gaan werken.

Op die manier moest hij wel een aantal minuten zich laten 'inlopen'. En dat deed hij door gewoon minutenlang op de Ballon d'Alsace stil te staan. Een beeld dat toch ook bij de supporters op de col daar aanwezig zal bijblijven.

Vlad Van Mechelen wordt beter tijdens deze Tour de France

"Ik hou meer van het slopende werk en een lange dag, maar het gaat soms heel snel in het peloton. Ik ben niet te beroerd om te zeggen dat ik soms schrik heb in het peloton, ik heb het niet zo voor de snelheid. Tactisch heb ik misschien nog wat meer ervaring nodig", aldus Van Mechelen zelf bij Sporza. "Ik voel mij wel beter worden deze Tour de France."

De rit van vrijdag hakte er flink op in: "Ik ben deze keer niet 100 procent tot op mijn limiet geweest. Ik zat niet meer in een positie om de koers te winnen, toen ik te horen kreeg dat ze mij in het peloton echt wel nodig hadden om Lenny Martinez te helpen."

Vlad Van Mechelen stond minutenlang op de Ballon D'Alsace

"Toen heb ik maar besloten te wachten op de top. Ik denk dat ik daar wel 5 minuten heb stilgestaan. De mensen wisten niet goed wat er aan het gebeuren was. Ik ben echt gestopt, ja. Vrij lang eigenlijk. Ik heb bij een verzorger wat bidons gepakt en gevraagd: hoe ver zijn die mannen eigenlijk achter? Want ik wou ook niet als een pipo op die berg blijven staan."





"En zo zat ik uiteindelijk in de finale van een heuvelachtige etappe in de groep met de favorieten. Plots zie je dan Pogacar en Vingegaard voor je rijden. Als je mij dat 3 jaar geleden had gezegd, had ik dat niet geloofd. Je hebt geen tijd om in je arm te knijpen, maar alles deed al pijn genoeg."