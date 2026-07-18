Is dit het geheim van Tadej Pogacar?

Tadej Pogacar zou gebruik maken van lactaatgels tijdens de Tour de France. Is dat dan de gouden formule? Het is alvast wat Enervit laat weten, het bedrijf dat de voeding van onder meer UAE Team Emirates regelt. Een opvallend verhaal toch wel.

"Enervit en UAE Team Emirates XRG luiden een nieuw tijdperk in van wedstrijdvoeding. Na twee seizoenen van ontwikkeling en testen met renners en het prestatieteam van UAE Team Emirates XRG, maakt de Enervit C2:1PRO Lactate Gel Mix – in zijn definitieve samenstelling – zijn racedebuut tijdens de Tour de France van 2026."

"Het product is gebaseerd op de gepatenteerde formule van Brooks en combineert 90 gram koolhydraten (in de beproefde 2:1-verhouding tussen glucose en fructose van Enervit) met 10 gram natriumlactaat", aldus Enervit in een officiële mededeling via de sociale media.

Enervit komt met grootse aankondiging

"Het is bedoeld om met water te worden gemengd en te worden geconsumeerd tijdens de meest kritieke momenten van de wedstrijd, wanneer de prestatie-eisen het hoogst zijn. UAE Team Emirates XRG gebruikt het product al tijdens de Tour de France."

"Na La Vuelta 2026 komt het beschikbaar voor alle atleten. Wil je meer weten over het ontwikkelingsproces van de Enervit C2:1PRO Lactate Gel Mix en de samenwerking met UAE Team Emirates XRG en prof. George A. Brooks? Blijf op de hoogte: de komende dagen volgen er meer updates."



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Florian Vermeersch tempert meteen de hele zaak en gebruikt het zelf niet

Rest de vraag: is dit hét geheime wapen van Tadej Pogacar, of is het niet meer dan een marketingstunt? Florian Vermeersch verraste in gesprek met Het Nieuwsblad alvast: "Ik heb het nog nooit gebruikt. Wij hebben die aankondiging ook gezien, ik zal het zo zeggen.”

"Bij mijn weten gebruikt binnen onze ploeg niemand die gels. Die gels bestaan, maar wij hebben die gels zelf … allez, ik heb ze nog niet gebruikt. Ik weet niet of Tadej ze al gebruikt heeft, ik zal enkel voor mezelf spreken. Ik nog niet", aldus de Belg van UAE Team Emirates.