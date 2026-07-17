Dramatisch einde voor Berckmoes en Gaviria in de Tour: ze hebben de gevreesde breuken na zware valpartij

Wat een pech voor Jenno Berckmoes en ook voor Fernando Gaviria. De manier waarop ze over de finish kwamen, zei al veel. Ze hebben beiden een sleutelbeenbreuk opgelopen en moeten de Tour de France verlaten.

Dat is uiteraard een rechtstreeks gevolg van de zware valpartij in de laatste rechte lijn van de twaalfde etappe. De valpartij begon bij Gaviria, die als eerste onderuit ging. Zoals vaak volgde daarna een soort van domino-effect in het peloton. Berckmoes was een van de renners die daarna ook op spectaculaire wijze tegen de grond gingen.

Berckmoes werd al snel omringd door haast de voltallige ploeg van Lotto-Intermarché. De houding die hij onmiddellijk aannam met zijn linkerarm deed vrezen voor een sleutelbeenbreuk. Bij Gaviria gold exact hetzelfde. Hij werd bij het over de streep komen ondersteund door een ploegmaat van Caja Rural en Robbe Dhondt van Picnic PostNL.

Ook Slock bij valpartij betrokken

Voor zowel Berckmoes als Gaviria is de grote vrees uitgekomen: ze hebben hun linkersleutelbeen gebroken. ''We zijn er kapot van dat Jenno de Tour moet verlaten'', meldt Lotto-Intermarché. Hij zou vandaag in België al geopereerd worden. Liam Slock was betrokken bij dezelfde valpartij. De ploeg hoopt dat hij wel verder kan koersen.

We’re gutted to see Jenno Berckmoes forced to leave the Tour de France. He crashed heavily during the sprint of stage 12 and unfortunately suffered a broken collarbone. He will undergo surgery in Belgium tomorrow.



Liam Slock was also involved in the same crash. At first… pic.twitter.com/usmP2rfYFf — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 16, 2026

Caja Rural bevestigde dan weer de opgave van Gaviria. De 31-jarige sprinter is de bekendste naam bij de bescheiden Spaanse ploeg en moet nu dus nog eens de andere kant van de medaille meemaken. ''We wensen de moedige Colombiaanse sprinter het beste'', laat de ploeg weten op X. Het beste, dat is in de eerste plaats een goed herstel.





Gaviria reed nog één keertje top tien

Gaviria had in deze Tour één toptiennotering laten noteren: in de elfde rit met aankomst in Nevers werd hij elfde. Berckmoes heeft zich doorheen het seizoen al getoond, met onder meer een tweede plek in de Baloise Belgium Tour. Jammer genoeg kan hij zijn potentieel in de Tour de France niet meer laten zien.